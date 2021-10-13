Коронавирус наступает: в Кировской области ужесточают ограничительные меры

В Кировской области ухудшается ситуация с коронавирусом. 13 октября в правительстве Кировской области состоялось межведомственное совещание, на котором обсудили ужесточение ограничительных мер. В мероприятии приняли участие первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов, глава минздрава Андрей Черняев, руководитель Управления Роспотребнадзора Елизавета Белоусова и начальник областного УМВД Константин Селянин.

Андрей Черняев рассказал, что эпидемиологическая ситуация в регионе неуклонно ухудшается. С начала осени в Кировской области растет число госпитализированных в инфекционные стационары. Несколько дней назад оно впервые с начала пандемии превысило 5 тысяч человек.

В настоящее время в Кировской области развернуто 5,5 тысячи ковидных коек. Под них задействованы все резервные мощности. Несмотря на нехватку медицинского кислорода в России, в нашей области пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке, обеспечиваются им в полном объеме.

Тем не менее система здравоохранения работает на пределе возможностей. Если не переломить ситуацию в ближайшие дни, под ковидные койки придется перепрофилировать последние больницы, где оказывают экстренную и плановую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями хирургического профиля.

— Мы понимаем, что такого допустить нельзя, — говорит Андрей Черняев.

При этом, как отмечают ряд телеграм-каналов, Кировская область до последнего времени оставалась «зоной, свободной от ограничений». А жители Кирова и области халатно относились к противоэпидемическим требованиям. Многие не носят маски, не обрабатывают руки, продолжают посещать места скопления народа и не до сих пор не сделали прививки.

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Несоблюдение правил профилактики коронавируса может стать фатальным как для жизни граждан, так и для существования ряда предприятий. По словам Дмитрия Курдюмова, в регионе может снова встать вопрос о повторном закрытии организаций и самоизоляции жителей.

Чтобы избежать локдауна, Кировская область вынуждена вернуться к строгому контролю за соблюдением профилактических мер, указанных в Постановлении Правительства № 122-П.

— Всем министерствам вновь будет дано поручение провести работу с подведомственными организациями и предприятиями и напомнить жителям региона о неукоснительном соблюдении утвержденных правил работы и отдыха в общественных местах, — сказал Дмитрий Курдюмов.

Необходимость вернуться к строгому контролю, как в 2020 году, поддержал Константин Селянин. Он рассказал, что в области снова будут созданы дополнительные наряды полиции, которые займутся патрулированием улиц и контролем за соблюдением карантинных мер.

По словам Елизаветы Белоусовой, будет ужесточен и контроль за пациентами, которые лечатся от коронавируса на дому. Глава Роспотребнадзора призвала их соблюдать самоизоляцию не заражать других граждан, выходя в магазин. Участники совещания не исключили возможность контроля за амбулаторными пациентами с помощью трекинга телефона через операторов связи. Такой способ уже используется в ряде регионов России.

Также по итогам совещания было решено возобновить регулярные проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических правил на предприятиях и в организациях области.

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Ранее в Кировской области была введена обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан.