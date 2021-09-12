Коронавирус поразил за сутки еще 117 кировчан

Оперштаб Кировской области обновил ежесуточную статистику о заболеваемости коронавирусом в регионе.

За минувшие сутки медучреждения области зарегистрировали еще 117 зараженных COVID-19 с симптомами заболевания. В то же время выписаны выздоровевшими 102 человека. «Скорая помощь» выезжала на 1560 вызовов, проведено 3522 лабораторных исследования, 301 – на томографе.

На данный момент амбулаторно лечатся 4568 человек, в стационарах 2489, из них 142 в реанимации, в том числе 23 на ИВЛ. Умерли 500 пациентов.