Жительница Кировской области вылечилась от коронавируса с 80-процентным поражением легких

Директор детской музыкальной школы поселка Богородское Елена Манчук переболела коронавирусом в тяжелой форме. Вирус поразил легкие женщины на 80 процентов. Как удалось вылечиться и восстановиться после болезни, Елена рассказала в СМИ.

Елена заразилась ковидом в последнюю волну. Спокойно пережив 1,5 года пандемии, женщина расслабилась: перестала носить маску, не сделала прививку. И «поймала» вирус.

— Это расплата за мою самоуверенность и беспечность, — говорит Елена.

Первую неделю болезни Елена провела дома. Затем ее состояние ухудшилось. На машине скорой помощи женщину увезли в инфекционный госпиталь в Ганино. На момент госпитализации поражение легких составляло 40 процентов.

Через 4 дня Елене стало еще хуже. Пораженная вирусом площадь легких выросла до 80 процентов. Женщину перевели в инфекционную больницу в Чижах в палату интенсивной терапии. О том времени Елена вспоминает только одно: боль.

— Ты не можешь дышать – больно. Не можешь пить воду, не можешь двигаться – больно. Даже кашлять не можешь – тоже больно. Врачи «ведрами» вливают тебе лекарства, и после этого ты несколько часов приходишь в себя, не понимая, где пол, а где потолок.

После процедур у Елены сильно отекали руки и ноги. «Я была похода на слона», — вспоминает женщина. Постепенно вирус удалось остановить, но пневмония осталась. Елену перевели на долечивание в больницу №9.

Выйти на работу женщина смогла только через 2 месяца – ровно столько занял процесс лечения и восстановления.

— Жизнь показала мне, сколько кругов ада припасено у ковида. Я до коронавируса и я сегодня – это два разных человека, — рассказывает Елена.

Прошло уже 3 месяца, но последствия ковида до сих пор сохраняются. Елена говорит, что очень быстро устает, а к вечеру чувствует себя так, как будто больна гриппом: выкручивает все суставы. И так каждый день. Женщина уверена, что сделай она прививку, она переболела бы намного легче.

— Если бы я могла повернуть время вспять, обязательно прошла бы вакцинацию, даже без всяких требований к 100-процентной эффективности вакцины. Лишь бы легче переболеть, пусть даже не на половину, хотя бы на треть.

Ранее мы рассказывали про кировчанина, который перенес ковид с 90-процентным поражением легких.