Евгения Маренина: «Президент выбирал вопросы сам»

Заместитель директора «Вятского издательского дома» «Вятского издательского дома» Евгения Маренина поделилась первыми впечатлениями от большой пресс-конференции Владимира Путина. Что хотелось бы отметить:

Организация на высоком уровне

Продумана зона работы для журналистов. Не было толкучки ни на одном из этапов прохождения в зал. Были установлены отличные экраны, над которыми писали главные тезисы ответов. Стулья были прикреплены к полу, чтобы не создавать хаос, чтобы никто их не двигал. Журналистам выдали маски, которые рекомендовали менять каждые 1,5- 2 часа. Конечно, продумана охрана. Молодые люди спортивного телосложения и с датчиками в ушах хорошо маскировались под журналистов и сидели в каждом ряду по несколько человек.

Было место юмору

Конечно, это был большой плюс конференции. Глава государства шутил, отвечал без оценок на каждый вопрос, был харизматичен. Напомню, что в прошлом году мероприятие проходило онлайн.

Вопросы были запланированы, но не совсем

Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Песков, конечно же, спланировал заранее, кто будет задавать вопросы. За этими журналистами были закреплены места с табличкой «резерв». Но большинство вопросов шли не по плану. Путин сам выбирал журналистов. Многим посчастливилось. Но многим и нет, например, сидевшим в первом ряду крупным федеральным и иностранным СМИ. Сергея Шнурова тоже не спросили.

Общение с федеральными «звездами»

Впечатлило, что можно было спокойно подойти и пообщаться с федералами и «звёздами» типа Ксении Собчак, Сергея Шнурова, Дмитрия Губерниева, Ирады Зейналовой. Все, кроме Собчак, охотно отвечали на вопросы и фотографировались.

Актуальность тем

Многие вопросы были злободневными, была видна была подготовка журналистов, начиная от выбора темы и заканчивая внешним видом. Но присутствовали и плохо подготовленные журналисты, которые задавали неудачно сформулированные неинтересные вопросы.