Кошельки магазина z077 — модные тренды в аксессуарах

Мужские аксессуары всегда на пике популярности. Сегодня ни один деловой мужчина не может обойтись без портмоне. Брендовые кожаные кошельки придают их модному образу изюминку роскоши, подчеркивают достаток и стиль жизни. Качественные модели известных элитных фирм представлены в интернет-магазине в Москве и пользуются огромным успехом.
Мужские кожаные портмоне
Большой выбор аксессуаров, разнообразие фактур и оттенков понравится даже самым привередливым мужчинам.
Бумажник портмоне водителя с паспортом, 3350 руб.
Представляет собой бумажник от известного бренда элитных товаров с логотипом PRENSITI.
Имеется:
- 1документы;
- 10 визитки и кредитные карты;
- 3 купюры;
- 1 большой карман на кнопке;
- 2 скрытых отделения;
- 1 карман на молнии.
Габариты:
- ширина 11;
- высота 15;
- толщина 3.5 см.
Черный кошелек, 3395 руб.
Стильный мужской аксессуар с логотипом Bond изготовлен из натуральной телячьей кожи под кожу крокодила. Может вмещать в себя смартфон, а также имеет скрытое отделение для паспорта.
Отделения:
- 2 купюры;
- 16 пластиковые карты;
- 1 большое на молнии;
- 1 фото/пропуск.
Размеры:
- длинна 21;
- ширина 11.5;
- толщина 2.5 см.
Мужской кошелек из натурального нубука, 3090 руб.
Tony bellucci — известный бренд по производству элитных мужских аксессуаров. Кошелек черного цвета с бронзовой фурнитурой. Имеет съемную визитницу с отделением для фото.
Отделы:
- 2 купюры;
- 12 банковские и кредитные карты;
- 1 хранение документов;
- 1 монетница.
Размеры:
- длинна 19;
- ширина 10;
- толщина 2 см.
Мужской кошелек, 3090 руб.
Стильный кошелек коричневого цвета со съемной ручкой в комплекте. Отличительная особенность — изготовлен из телячьей кожи с имитацией под крокодила. Длина съемной ручки 21 см. Размеры: 21*12*2,5 см.
Секции:
- 2 — хранение крупных денег;
- 12 кредитные карты;
- 1 большая секция на молнии;
- 2 скрытых кармана.
Портмоне, 3090 руб.
Tony bellucci — итальянский бренд отличается высоким качеством и оригинальным ассортиментом. Кошелек черного цвета из телячьей кожи, сделан в Турции. Размеры: 19*10*2 см.
Представляет собой:
- 2 — крупные деньги;
- 12 кредитных, банковских карт;
- 1 хранение документов;
- монетница на молнии;
- съемная визитница.
Бумажник кожаный Montblanc, 3650 руб.
Универсальное многофункциональное портмоне для документов со съемной обложкой для паспорта и файлом для прав и страховки, который легко меняется. Габариты: 11, 5*15*4 см.
А также:
- 1 — купюры;
- 10 пластиковые карты, кредитки;
- монетница;
- 2 скрытых кармана.
Кошелек под кожу змеи, 3090 руб.
Качественный аксессуар черного цвета, подчеркивающий статус мужчины, с логотипом Bond и съемной ручкой. Изготовлен из натуральной кожи имитирующей кожу змеи. Может вмещать в себя мобильный телефон. Габариты: 21*12*2,5 см, длина ручки 21 см.
Секции:
- 2 хранение денег;
- 12 кредитные карты;
- 1 большая на молнии;
- 2 паспорт и документы;
Кошелек с ручкой S.T. Dupont, 4100 руб.
Фирменный кошелек-клатч в классическом стиле со съемной ручкой, отличается наличием отделений для всяких мелочей, авторучки и различных документов. Размеры: 21,5 х 11 х 3 см.
Дополнительные отделы:
- 12 пластиковые карты;
- 2 на молнии;
- 1 фото/пропуск.
Кошелек клатч кожаный, 3870 руб.
Мужской кошелек-клатч, выполнен из качественной долговечной кожи. Может вмещать смартфон. Размеры: 21 х 12 х 5 см.
Состоит из:
- 2 крупных отдела;
- 12 карты, визитки;
- 1 для паспорта и документов;
- 2 скрытых кармана.
Кошелек мужской на молнии, 3350 руб.
Элегантный аксессуар, кошелек мужской с логотипом Bond. Дизайн выполнен в классическом стиле.
Размеры:
- длинна 21;
- ширина 11.5;
- толщина 2.5 см.
Секции:
- 1 большой карман для телефона;
- 2 хранение купюр;
- 16 карты и визитки;
- ￼1 паспорт и автодокументы;
- 1 фото/пропуск.
Кошелек Montblanc, 4100 руб.
Универсальный кошелек со съемной ручкой закрывается на молнию. Размеры: 21 х 11,5 х 2,5 см.
Секции:
- 2 для купюр;
- 2 хранение документов;
- 2 скрытых кармана.
Кошелек Montblanc, 4100 руб.
Модель черного цвета с логотипом Montblanc. Размеры: 20*11*4,5 см.
1 отделение:
- 4 отдела — купюры;
- 2 скрытых кармана;
- 8 карточки, визитки.
2 отделение:
- 3 хранение денег;
- 2 скрытых кармана;
- 1 для фото.
Представленные модели можно купить в интернет-магазине z077.ru г. Москва по выгодной цене. Доставка осуществляется по всей России.