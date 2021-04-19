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Кошельки магазина z077 — модные тренды в аксессуарах

Станислав Одинцов Партнеры

Мужские аксессуары всегда на пике популярности. Сегодня ни один деловой мужчина не может обойтись без портмоне. Брендовые кожаные кошельки придают их модному образу изюминку роскоши, подчеркивают достаток и стиль жизни. Качественные модели известных элитных фирм представлены в интернет-магазине в Москве и пользуются огромным успехом.

Мужские кожаные портмоне

Большой выбор аксессуаров, разнообразие фактур и оттенков понравится даже самым привередливым мужчинам.

Бумажник портмоне водителя с паспортом, 3350 руб.

Представляет собой бумажник от известного бренда элитных товаров с логотипом PRENSITI.

Имеется:

  • 1документы;
  • 10 визитки и кредитные карты;
  • 3 купюры;
  • 1 большой карман на кнопке;
  • 2 скрытых отделения;
  • 1 карман на молнии.

Габариты:

  • ширина 11;
  • высота 15;
  • толщина 3.5 см.

Кошельки магазина z077 - модные тренды в аксессуарах

 

Черный кошелек, 3395 руб.

Стильный мужской аксессуар с логотипом Bond изготовлен из натуральной телячьей кожи под кожу крокодила. Может вмещать в себя смартфон, а также имеет скрытое отделение для паспорта.

Отделения:

  • 2 купюры;
  • 16 пластиковые карты;
  • 1 большое на молнии;
  • 1 фото/пропуск.

Размеры:

  • длинна 21;
  • ширина 11.5;
  • толщина 2.5 см.

 

Кошельки магазина z077 - модные тренды в аксессуарах

Мужской кошелек из натурального нубука, 3090 руб.

Tony bellucci — известный бренд по производству элитных мужских аксессуаров. Кошелек черного цвета с бронзовой фурнитурой. Имеет съемную визитницу с отделением для фото.

Отделы:

  • 2 купюры;
  • 12 банковские и кредитные карты;
  • 1 хранение документов;
  • 1 монетница.

Размеры:

  • длинна 19;
  • ширина 10;
  • толщина 2 см.

Кошельки магазина z077 - модные тренды в аксессуарах

 

Мужской кошелек, 3090 руб.

Стильный кошелек коричневого цвета со съемной ручкой в комплекте. Отличительная особенность — изготовлен из телячьей кожи с имитацией под крокодила. Длина съемной ручки 21 см. Размеры: 21*12*2,5 см.

Секции:

  • 2 — хранение крупных денег;
  • 12 кредитные карты;
  • 1 большая секция на молнии;
  • 2 скрытых кармана.

 

Кошельки магазина z077 - модные тренды в аксессуарах

Портмоне, 3090 руб.

Tony bellucci — итальянский бренд отличается высоким качеством и оригинальным ассортиментом. Кошелек черного цвета из телячьей кожи, сделан в Турции. Размеры: 19*10*2 см.

Представляет собой:

  • 2 — крупные деньги;
  • 12 кредитных, банковских карт;
  • 1 хранение документов;
  • монетница на молнии;
  • съемная визитница.

 

Кошельки магазина z077 - модные тренды в аксессуарах

Бумажник кожаный Montblanc, 3650 руб.

Универсальное многофункциональное портмоне для документов со съемной обложкой для паспорта и файлом для прав и страховки, который легко меняется. Габариты: 11, 5*15*4 см.

А также:

  • 1 — купюры;
  • 10 пластиковые карты, кредитки;
  • монетница;
  • 2 скрытых кармана.

 

Кошельки магазина z077 - модные тренды в аксессуарах

Кошелек под кожу змеи, 3090 руб.

Качественный аксессуар черного цвета, подчеркивающий статус мужчины, с логотипом Bond и съемной ручкой. Изготовлен из натуральной кожи имитирующей кожу змеи. Может вмещать в себя мобильный телефон. Габариты: 21*12*2,5 см, длина ручки 21 см.

Секции:

  • 2 хранение денег;
  • 12 кредитные карты;
  • 1 большая на молнии;
  • 2 паспорт и документы;

 

Кошельки магазина z077 - модные тренды в аксессуарах

Кошелек с ручкой S.T. Dupont, 4100 руб.

Фирменный кошелек-клатч в классическом стиле со съемной ручкой, отличается наличием отделений для всяких мелочей, авторучки и различных документов. Размеры: 21,5 х 11 х 3 см.

Дополнительные отделы:

  • 12 пластиковые карты;
  • 2 на молнии;
  • 1 фото/пропуск.

 

Кошельки магазина z077 - модные тренды в аксессуарах

Кошелек клатч кожаный, 3870 руб.

Мужской кошелек-клатч, выполнен из качественной долговечной кожи. Может вмещать смартфон. Размеры: 21 х 12 х 5 см.

Состоит из:

  • 2 крупных отдела;
  • 12 карты, визитки;
  • 1 для паспорта и документов;
  • 2 скрытых кармана.

Кошельки магазина z077 - модные тренды в аксессуарах

Кошелек мужской на молнии, 3350 руб.

Элегантный аксессуар, кошелек мужской с логотипом Bond. Дизайн выполнен в классическом стиле.

Размеры:

  • длинна 21;
  • ширина 11.5;
  • толщина 2.5 см.

Секции:

  • 1 большой карман для телефона;
  • 2 хранение купюр;
  • 16 карты и визитки;
  • ￼1 паспорт и автодокументы;
  • 1 фото/пропуск.

 

Кошельки магазина z077 - модные тренды в аксессуарах

Кошелек Montblanc, 4100 руб.

Универсальный кошелек со съемной ручкой закрывается на молнию. Размеры: 21 х 11,5 х 2,5 см.

Секции:

  • 2 для купюр;
  • 2 хранение документов;
  • 2 скрытых кармана.

 

Кошельки магазина z077 - модные тренды в аксессуарах

Кошелек Montblanc, 4100 руб.

Модель черного цвета с логотипом Montblanc. Размеры: 20*11*4,5 см.

1 отделение:

  • 4 отдела — купюры;
  • 2 скрытых кармана;
  • 8 карточки, визитки.

2 отделение:

  • 3 хранение денег;
  • 2 скрытых кармана;
  • 1 для фото.

 

Кошельки магазина z077 - модные тренды в аксессуарах

Представленные модели можно купить в интернет-магазине z077.ru г. Москва по выгодной цене. Доставка осуществляется по всей России.

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Станислав Одинцов