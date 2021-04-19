Кошельки магазина z077 — модные тренды в аксессуарах

Мужские аксессуары всегда на пике популярности. Сегодня ни один деловой мужчина не может обойтись без портмоне. Брендовые кожаные кошельки придают их модному образу изюминку роскоши, подчеркивают достаток и стиль жизни. Качественные модели известных элитных фирм представлены в интернет-магазине в Москве и пользуются огромным успехом.

Мужские кожаные портмоне

Большой выбор аксессуаров, разнообразие фактур и оттенков понравится даже самым привередливым мужчинам.

Бумажник портмоне водителя с паспортом, 3350 руб.

Представляет собой бумажник от известного бренда элитных товаров с логотипом PRENSITI.

Имеется:

1документы;

10 визитки и кредитные карты;

3 купюры;

1 большой карман на кнопке;

2 скрытых отделения;

1 карман на молнии.

Габариты:

ширина 11;

высота 15;

толщина 3.5 см.

Черный кошелек, 3395 руб.

Стильный мужской аксессуар с логотипом Bond изготовлен из натуральной телячьей кожи под кожу крокодила. Может вмещать в себя смартфон, а также имеет скрытое отделение для паспорта.

Отделения:

2 купюры;

16 пластиковые карты;

1 большое на молнии;

1 фото/пропуск.

Размеры:

длинна 21;

ширина 11.5;

толщина 2.5 см.

Мужской кошелек из натурального нубука, 3090 руб.

Tony bellucci — известный бренд по производству элитных мужских аксессуаров. Кошелек черного цвета с бронзовой фурнитурой. Имеет съемную визитницу с отделением для фото.

Отделы:

2 купюры;

12 банковские и кредитные карты;

1 хранение документов;

1 монетница.

Размеры:

длинна 19;

ширина 10;

толщина 2 см.

Мужской кошелек, 3090 руб.

Стильный кошелек коричневого цвета со съемной ручкой в комплекте. Отличительная особенность — изготовлен из телячьей кожи с имитацией под крокодила. Длина съемной ручки 21 см. Размеры: 21*12*2,5 см.

Секции:

2 — хранение крупных денег;

12 кредитные карты;

1 большая секция на молнии;

2 скрытых кармана.

Портмоне, 3090 руб.

Tony bellucci — итальянский бренд отличается высоким качеством и оригинальным ассортиментом. Кошелек черного цвета из телячьей кожи, сделан в Турции. Размеры: 19*10*2 см.

Представляет собой:

2 — крупные деньги;

12 кредитных, банковских карт;

1 хранение документов;

монетница на молнии;

съемная визитница.

Бумажник кожаный Montblanc, 3650 руб.

Универсальное многофункциональное портмоне для документов со съемной обложкой для паспорта и файлом для прав и страховки, который легко меняется. Габариты: 11, 5*15*4 см.

А также:

1 — купюры;

10 пластиковые карты, кредитки;

монетница;

2 скрытых кармана.

Кошелек под кожу змеи, 3090 руб.

Качественный аксессуар черного цвета, подчеркивающий статус мужчины, с логотипом Bond и съемной ручкой. Изготовлен из натуральной кожи имитирующей кожу змеи. Может вмещать в себя мобильный телефон. Габариты: 21*12*2,5 см, длина ручки 21 см.

Секции:

2 хранение денег;

12 кредитные карты;

1 большая на молнии;

2 паспорт и документы;

Кошелек с ручкой S.T. Dupont, 4100 руб.

Фирменный кошелек-клатч в классическом стиле со съемной ручкой, отличается наличием отделений для всяких мелочей, авторучки и различных документов. Размеры: 21,5 х 11 х 3 см.

Дополнительные отделы:

12 пластиковые карты;

2 на молнии;

1 фото/пропуск.

Кошелек клатч кожаный, 3870 руб.

Мужской кошелек-клатч, выполнен из качественной долговечной кожи. Может вмещать смартфон. Размеры: 21 х 12 х 5 см.

Состоит из:

2 крупных отдела;

12 карты, визитки;

1 для паспорта и документов;

2 скрытых кармана.

Кошелек мужской на молнии, 3350 руб.

Элегантный аксессуар, кошелек мужской с логотипом Bond. Дизайн выполнен в классическом стиле.

Размеры:

длинна 21;

ширина 11.5;

толщина 2.5 см.

Секции:

1 большой карман для телефона;

2 хранение купюр;

16 карты и визитки;

￼1 паспорт и автодокументы;

1 фото/пропуск.

Кошелек Montblanc, 4100 руб.

Универсальный кошелек со съемной ручкой закрывается на молнию. Размеры: 21 х 11,5 х 2,5 см.

Секции:

2 для купюр;

2 хранение документов;

2 скрытых кармана.

Кошелек Montblanc, 4100 руб.

Модель черного цвета с логотипом Montblanc. Размеры: 20*11*4,5 см.

1 отделение:

4 отдела — купюры;

2 скрытых кармана;

8 карточки, визитки.

2 отделение:

3 хранение денег;

2 скрытых кармана;

1 для фото.

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