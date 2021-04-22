Котельнич накрыло апрельским снегопадом

Тем временем кировчане гадают, дойдут осадки до областного центра или нет.

Накануне соцсети запестрели напоминаниями о ежегодных снежных циклонах, обрушивающихся на Кировскую область после того, как сугробы исчезали, и жители успевали порадоваться весеннему солнышку. Многие гадают – стоит ли ждать этого ежегодного «снежного гостя», который весьма пунктуален – более 5 лет является в 20-х числах апреля.

В начале этой недели сообщали о снегопадах в Москве. Уже сегодня жители Котельнича поделились снежным покровом укрывшим их улицы. Однако, судя по прогнозу Гисметео, до областного центра снег не дойдет.

Сегодня днем этот популярный сайт предсказывает устойчиво плюсовую температуру: +4…+6 градусов и пасмурную погоду. А уже завтра в Киров должно вернуться солнце, и воздух прогреется до +12 C.

Ясная погода сохраниться и в субботу днем. А вот к вечеру начнут сгущаться тучи, которые в воскресенье прольются затяжным дождем. Температуру в конце недели пророчат также на уровне +5…+6градусов.

Ранее мы писали о том, что жители Котельнича жалеют коз-путешественниц.

Фото: vk.com/vkotle