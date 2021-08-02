Котельничский молочный завод задолжал сотрудникам 900 тыс. рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Котельничский молочный завод». Он обвиняется в невыплате заработной платы сотрудникам.

Как считает следствие, руководитель предприятия с июня 2020-го по май 2021-го не выплачивал зарплату 31 работнику. Общая задолженность составила порядка 900 тыс. рублей. При этом у завода имелась возможность заплатить деньги.

Обвиняемый признал вину и полностью возместил ущерб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сейчас «Котельничский молочный завод» находится в процессе банкротства.