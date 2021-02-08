Котельничский музей просит помочь с софинансированием

Музейщики выиграли конкурс местных инициатив на ремонт электроснабжения, но нужно собрать 150 тысяч рублей чтобы все реализовать

Музей истории крестьянства имени Ронжина, расположенный в поселке Ленинская Искра Котельничского района, просит селян скинутся по сотке с человека. Дело в том, что электросети храма истории, ровесники самого здания, сданного в эксплуатацию в 1978 году, стали представлять опасность. Чтобы исправить аварийную ситуацию и сделать ремонт руководство музея подало заявку в Проект поддержки местных инициатив на капремонт сетей электроснабжения.

Эту просьбу поддержали. Ремонт сделают в текущем году на средства МО Котельничский район, но важным условием финансовой помощи в ППМИ является софинансирование местными жителями. За месяц нужно собрать 150 900 рублей.

«Без Вашей финансовой помощи, дорогие односельчане, нам не обойтись!» — говорится на страничке музея «ВКонтакте». На сходе было принято решение, что каждый совершеннолетний житель поселка вложит в ремонт 100 рублей. Внести посильный вклад можно по платёжной ведомости, посетив музей при соблюдении санитарных норм, или председателю Совета дома.

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Фото: vk.com/museum_iskra