Котельничский завод получит 25 миллионов на расширение производства

Котельничскому заводу сварочных материалов одобрили заем на расширение производства. Такое решение было принято на заседании областного фонда развития промышленности под председательством Александра Чурина.

Руководство котельничского завода планирует расширить производство сварочной проволоки, увеличив объемы продукции в 2 раза – с 400 до 800 тонн в месяц. На это необходимо 50 миллионов рублей. Половину этой суммы предприятие рассчитывает получить по программе «Совместные займы» от Фонда развития промышленности РФ.

Инициативу завода поддержал председатель областного правительства Александр Чурин. Он подчеркнул, что региональные власти крайне заинтересованы в развитии промышленного сектора.

— По инициативе губернатора Игоря Васильева в Кировской области был открыт фонд развития промышленности. Его главная цель – обеспечить промышленным предприятиям доступ к финансовым ресурсам на льготных условиях, а также содействовать им в расширении производства отечественных продуктов, — отметил председатель правительства.

По итогам заседания проект завода был одобрен. После его рассмотрения экспертами Фонда развития промышленности РФ предприятие сможет получить 7,5 миллиона рублей из областного фонда промышленности и 17,5 миллиона – из российского.

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