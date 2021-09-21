Котельничский завод сбрасывал в реку медь и нефтепродукты

На предприятие из Котельнича завели уголовное дело за загрязнение реки Черняницы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения реки Черняницы в Котельничском районе. Фигурантом производства стало ООО «Котельничский ЗСМ».

По данным следствия, неустановленные сотрудники данного предприятия сливали в канализацию химические отходы производства. Стоки стекали в реку и стали причиной массового мора рыбы.

Пробы воды, взятые в Чернянице, показали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ – меди и нефтепродуктов. Судя по цифрам, объемы стоков были немалыми. Реке как объекту окружающей среды был причинен серьезный ущерб.

По фактам выявленных нарушений было возбуждено уголовное дело по статье 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Расследование дела продолжается.