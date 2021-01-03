Котельничское местонахождение парейазавров внесли в уникальный путеводитель

В свет вышел третий том энциклопедии РГО «Где я должен побывать, чтобы познать Россию».

В октябре 2020 года были отпечатаны экземпляры третьего тома уникального путеводителя по России, который подготовило для своих друзей Русское географическое общество. В ежегоднике 2020 года 30 глав о неповторимых местах, которые стоит посетить, чтобы узнать нашу Родину.

Одна из глав посвящена Котельничскому местонахождению парейазавров и Вятскому палеонтологическому музею. Есть главы посвященные древним городам Руси – Пскову, Смоленску, Томску, об уникальных природных ландшафтах Алтая и Кавказа, о водных ресурсах.

Приобрести энциклопедию можно на сайте РГО.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области нашли останки ветлугазавров и древних хищников.

Фото: rgo.ru