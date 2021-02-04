Котик снова победил летающих лыжников

В Пермском крае завершился Кубок России по прыжкам на лыжах с трамплина. В двух этапах соревнований выступили почти полсотни спортсменов из нескольких областей России. И среди них — кировчанин.

По итогам пятого этапа воспитанник кировской спортшколы No3 Кирилл Котик оказался на четвертом месте. А на следующем этапе почти выбился в лидеры и стал серебряным призером на трамплине К-120.

Следующий этап Кубка страны состоится в Нижнем Тагиле через неделю.

Стоит отметить, что ранее Кирилл Котик занимается прыжками с трамплина меньше 10 лет, но уже становился чемпионом страны в этом виде спорта в командном зачете.

Ранее мы писали, что кировская спортсменка стала чемпионкой Европы по ледолазанию. Она оказалась единственной, кто смог пройти «до победного» трасса на скорость и на сложность.