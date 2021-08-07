COVID-19 в Кировской области: выявлены 127 зараженных за сутки

Кировские оперштаб по коронавирусу и минздрав обновили ежесуточную статистику заболеваемости.

За минувшие сутки выявлено еще 127 зараженных, 346 выписаны из больниц. Проведено 518 исследований на КТ, исследовано 4589 тестов.

Таким образом, сейчас амбулаторно лечится 8041 пациент, в стационарах – 3624. Из них 158 в отделениях реанимации и интенсивной терапии, 31 – на ИВЛ.

По данным федерального сайта Стопкоронавирус.рф за предыдущие сутки от последствий коронавируса умерли еще два больных, общее число погибших составило 442 человека.