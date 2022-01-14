КПАТ набирает водителей автобусов с зарплатой от 60 тысяч рублей

До конца января 2022 года на улицы Кирова выйдут 55 новых автобусов ЛиАЗ. Об этом сообщил и.о. директора КПАТ Андрей Логиновский.

Новые автобусы будут работать на маршрутах №№2, 5, 16, 46, 87. Часть ЛиАЗов уже возит жителей города. Как рассказал руководитель «КировПассажирАвтотранса», они должны значительно улучшить ситуацию с работой общественного транспорта.

Первая партия новых автобусов уже работает на городских маршрутах. Вывести все машины сразу не получается в связи с нехваткой водителей и кондукторов. В настоящее время КПАТ решает кадровый вопрос.

По словам Андрея Логиновского, на сегодня незакрытыми остаются 60 водительских вакансий. Предприятие направило заявки в Центр занятости населения. Поиск кандидатов также ведется в районах области.

— Уже сегодня стажировку на новых автобусах проходят 10 человек. Они начнут работу 17 января. Еще 20 водителей прошли собеседование и будут оформлены на стажировку в ближайшее время. Набор кондукторов также ведется, — рассказал руководитель КПАТ.

Логиновский подчеркнул, что предприятие не может сразу вывести на линию вновь принятых водителей, даже если они соответствуют всем условиям. КПАТ предъявляет высокие требования к сотрудникам – ведь они несут ответственность за безопасность пассажиров.

В настоящее время в КПАТ требуются:

водители автобусов на регулярные городские пассажирские маршруты. Требования: права категории D, опыт работы от 3 лет. Зарплата от 60 тысяч рублей.

кондукторы на городские пассажирские маршруты. Зарплата до 38 тысяч рублей. Проводится обучение, возможно предоставление жилья.

Вопросы по поводу работы в КПАТ можно задать по телефону 8 (8332) 417-357. Резюме присылать на почту: secretar@kirovkpat.ru.