КПАТ займется пассажирскими перевозками в Верхнекамском районе

С 16 августа АО «КировПассажирАвтотранс» будет осуществлять пассажирские перевозки в Верхнекамском районе. Об этом сообщается на сайте Верхнекамье.ру.

В настоящее время автобусы КПАТ будут ходить по двум городским маршрутам, а также возить жителей в населенные пункты Кирсинского городского поселения: Лесной, Светлополянск, Южаки. Прорабатывается рейс Рудничный — Кирс — Киров.

Как отмечается в материале, переговоры с компанией были длительными и увенчались успехом. Такое мощное предприятие заходит в район впервые.

Владельцем 100 процентов акций КПАТ является правительство Кировской области.