Краеведческий музей изменит режим работы из-за множества выставок

В 2021 году областному краеведческому музею исполняется 155 лет. В юбилейный год музей и его отделы готовят порядка 50 выставок. В связи с этим режим работы музея временно изменится.

С 1 марта по 30 апреля включительно в здании музея на Спасской, 6 , Диораме, музее А.С. Грина, доме-музее М.Е. Салтыкова-Щедрина и Музее воинской славы выходным днем будет понедельник.

По рабочим дням, а также в субботу и воскресенье отдел музея будут открыты для посетителей с 10 до 18 часов. В четверг музей будет работать с 12 до 20 часов. 9 марта будет выходным днем во всех отделах музея.

К прежнему режиму главное здание краеведческого музея и Диорама вернутся с 1 мая. За 2 месяца сотрудники музея подготовят ряд выставок, посвященных вятским олимпийцам и купцам, спорту во время войны, детским работам. В рамках подготовки будет проведена большая исследовательская работа, на которую сотрудникам потребуется время.

Так, сейчас в главном здании музея на Спасской идет подготовка к выставке «Имя Александра Невского в истории Вятского края». Открытие запланировано на 19 марта. Одним из экспонатов выставки станет икона благоверного князя Александра Невского. Ее передал для экспозиции настоятель храма в Унях Иоанн Чарушин.

Ранее мы писали, что в Кирове открылась выставка рассекреченных военных документов.