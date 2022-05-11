Краеведы поедут на поиски месторождения горшечной глины в Немском районе

В Немском районе волонтеры проекта «Немская керамика. Возрождение» займутся изучением ремесла крюковских горшечников. Об этом сообщили в областном министерстве культуры.

Проект «Немская керамика» был разработан Благотворительным фондом «Спаси и сохрани» при участии кировского ОДНТ. Он реализуется в регионе с 2021 года на средства гранта.

В рамках проекта школьникам рассказали о единственном в Кировской области «пункте», где развивалось горшечное ремесло, — селе Крюкове. По словам краеведа Марии Наумовой, главным занятием жителей старой Вятки было земледелие. Но многие сельчане владели и разными ремеслами – это позволяло иметь дополнительный заработок.

Вятские жители шили одежду и обувь, делали колеса для телег и повозок, занимались кузнечным делом… Были и другие, более редкие ремесла – например, горшечное дело. Им занимались только крюковцы.

— Почему горшечный промысел возник именно в этой деревне? Там была особая «маслянистая» глина, — говорит Мария Наумова.

Изделия крюковских горшечников отличались хорошим качеством и особенным дизайном. Сегодня деревни уже нет – все заросло. Но этим летом краевед вместе с волонтерами планирует побывать в тех краях и попробовать найти место, где горшечники брали глину.