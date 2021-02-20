Кредит под залог — ни в чем себе не отказывайте

Российские банки выдают различные виды займов, включая и обеспеченные. Кредит под залог недвижимости имеет ряд отличий от стандартной ипотеки. В частности, является нецелевым. Полученными средствами заемщик распоряжается на свое усмотрение. О всех нюансах этого продукта расскажем далее.

В каких случаях соглашаться на сделку

При оформлении кредита клиент передает банку в залог ликвидное имущество, которое принадлежит ему на законных основаниях. Чаще всего выданные средства используют на такие цели:

Открытие бизнеса или расширение предпринимательской деятельности. Покупка недвижимости на первичном рынке — https://mainfin.ru/credits/kredit-pod-zalog-kvartiry. Приобретение автомобиля (клиенту не нужно оплачивать дорогой полис КАСКО). На капитальный ремонт. Строительство жилого дома. Другие цели, когда нужна большая сумма.

Заемщик оставляет за собой право собственности на недвижимость, но не может ее продать или передать в дар до полного погашения кредита.

Многие банки выдают такой заем по упрощенной схеме — не запрашивают документы по трудоустройству и заработной плате. Но в этом случае кредитный лимит не превышает 50% от стоимости предоставленного обеспечения.

Заемщикам, которые смогут подтвердить свою платежеспособность документально, выдадут до 80% от стоимости залога.

Какой залог подойдет банку

В качестве обеспечения кредитор готов рассматривать только ликвидное имущество. Например, квартиру, земельный участок, дом или нежилое помещение. Залог должен быть расположен в крупном населенном пункте или недалеко от него. Домик в деревне в залог никто не возьмет.

Решение о выдаче кредита принимается на основании независимой экспертной оценки имущества, на основании которой определяется его стоимость. Заемщик не обязательно должен является владельцем залога. У него может быть имущественный поручитель, который дал нотариальное согласие на сделку.

В недвижимости, которая выступает обеспечением по кредиту, не должно быть прописано несовершеннолетних детей и пенсионеров. В случае просрочки банк не сможет продать жилье, так как данные категории находятся под защитой государства. Не одобрят кредит и в том случае, если юридическая чистота документов вызывает сомнения. Или же квартира находится в доме, признанным аварийным.

Проценты по этому продукту находятся в пределах 14-15% годовых. На погашение задолженности дается 10-15 лет. К затратам клиента относится имущественное страхование в течение всего срока кредитования, оплата услуг нотариуса и оценщика. Досрочно вернуть долг можно в любой момент. Никаких ограничений на данную операцию не установлено.