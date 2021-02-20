Кредит под залог — ни в чем себе не отказывайте

Российские банки выдают различные виды займов, включая и обеспеченные. Кредит под залог недвижимости имеет ряд отличий от стандартной ипотеки. В частности, является нецелевым. Полученными средствами заемщик распоряжается на свое усмотрение. О всех нюансах этого продукта расскажем далее.
В каких случаях соглашаться на сделку
При оформлении кредита клиент передает банку в залог ликвидное имущество, которое принадлежит ему на законных основаниях. Чаще всего выданные средства используют на такие цели:
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Открытие бизнеса или расширение предпринимательской деятельности.
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Покупка недвижимости на первичном рынке — https://mainfin.ru/credits/kredit-pod-zalog-kvartiry.
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Приобретение автомобиля (клиенту не нужно оплачивать дорогой полис КАСКО).
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На капитальный ремонт.
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Строительство жилого дома.
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Другие цели, когда нужна большая сумма.
Заемщик оставляет за собой право собственности на недвижимость, но не может ее продать или передать в дар до полного погашения кредита.
Многие банки выдают такой заем по упрощенной схеме — не запрашивают документы по трудоустройству и заработной плате. Но в этом случае кредитный лимит не превышает 50% от стоимости предоставленного обеспечения.
Заемщикам, которые смогут подтвердить свою платежеспособность документально, выдадут до 80% от стоимости залога.
Какой залог подойдет банку
В качестве обеспечения кредитор готов рассматривать только ликвидное имущество. Например, квартиру, земельный участок, дом или нежилое помещение. Залог должен быть расположен в крупном населенном пункте или недалеко от него. Домик в деревне в залог никто не возьмет.
Решение о выдаче кредита принимается на основании независимой экспертной оценки имущества, на основании которой определяется его стоимость. Заемщик не обязательно должен является владельцем залога. У него может быть имущественный поручитель, который дал нотариальное согласие на сделку.
В недвижимости, которая выступает обеспечением по кредиту, не должно быть прописано несовершеннолетних детей и пенсионеров. В случае просрочки банк не сможет продать жилье, так как данные категории находятся под защитой государства. Не одобрят кредит и в том случае, если юридическая чистота документов вызывает сомнения. Или же квартира находится в доме, признанным аварийным.
Проценты по этому продукту находятся в пределах 14-15% годовых. На погашение задолженности дается 10-15 лет. К затратам клиента относится имущественное страхование в течение всего срока кредитования, оплата услуг нотариуса и оценщика. Досрочно вернуть долг можно в любой момент. Никаких ограничений на данную операцию не установлено.