Кредиты малому бизнесу – под 7 процентов годовых

Правительство РФ приняло решение снизить ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса и самозанятых до 7 процентов годовых. Поначалу ставка по ним была установлена на уровне 8,5 процента. Сейчас же её максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Центробанка, увеличенную на 2,75 процента. Таким образом, льготные кредиты будут выдавать под 7 процентов годовых, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Для кого предусмотрена льготная ставка

По мнению экспертов, эта мера позволит предпринимателям снизить сегодняшнюю долговую нагрузку, пополнить свои оборотные средства и инвестировать их в развитие бизнеса или в новые проекты.

Как уточнила министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева, сегодня актуален ещё ряд предложений для предпринимателей.

— В частности, действуют Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным

в 2019 – 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства,

а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке. Предусмотрена льготная ставка по финансовым ресурсам для субъектов малого и среднего предпринимательства. На территории Кировской области в этой программе участвуют Банк ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк», АО «Альфа-Банк», АО «МСП Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ФК Открытие».

Общий объём финансовой поддержки за 2019 год составил 4 033,2 млн рублей, за 9 месяцев 2020 года – 2 625,5 млн рублей.

Новые кредитные продукты и отсрочки

Кроме того, в Кировском областном фонде поддержки малого и среднего предпринимательства, который является региональной микрофинансовой организацией, можно получить льготные займы и другие формы помощи.

— В рамках антикризисных мер в 2020 году фонд осуществлял финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе

предоставлял новые кредитные продукты «Антикризис» (500 тыс. рублей под 2,125% сроком на 2 года) и «Онлайн-старт» (100 тыс. рублей под 4,25% сроком на 1 год). Были одобрены и выданы микрозаймы по 80 заявкам на общую сумму 39,6 млн рублей, — уточнила Наталья Кряжева. – Также проводилась реструктуризация действующих займов в виде отсрочки платежа по основному долгу до 6 месяцев и пролонгация действующих микрозаймов на срок до 36 месяцев. С марта 2020 года было предоставлено 203 отсрочки на общую сумму 46,7 млн рублей.

Портфель микрозаймов

Как сообщили в областном фонде поддержки малого и среднего предпринимательства, спросом пользовалось предоставление микрозаймов до 5 млн рублей на развитие бизнеса под сниженную процентную ставку от 2,125% до 10,625% годовых на срок до двух лет. С апреля 2020 года их выдали по 504 заявкам на общую сумму 662,9 млн рублей. Всего же в 2020 году фонд предоставил субъектам малого и среднего предпринимательства 637 микрозаймов на общую сумму 883,8 млн рублей.

В целом по Кировской области на 31 декабря 2020 года портфель микрозаймов региональной и муниципальных микрофинансовых организаций составил более 1 млрд рублей.

Мнение

Егор Поспелов, исполнительный директор организации «Опора России по Кировской области»:

— Подобные меры поддержки жизненно необходимы малому бизнесу. Хотя пандемия научила предпринимателей многому, в том числе гибкости, недалёк тот час, когда у некоторых из них не останется резервов и ресурсов поддерживать своё дело. Мера правительства РФ позволит предпринимателям снизить, рефинансировать их долги с большим процентом. Но этих льготных кредитов, на мой взгляд, не достаточно. Считаю, необходимо разрабатывать как на федеральном, так и на региональном уровнях программы кредитования отдельных направлений бизнеса, прежде всего, тех, которые не попали под льготы в связи с пандемией, но пострадали не менее серьёзно. Так мы сможем подержать отдельные категории предпринимателей и семьи их сотрудников.

Кстати!

24 декабря 2020 года состоялось совещание с регионами, в ходе которого заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова подвела итоги реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2020 году. Были названы регионы-лидеры, достигшие наилучших результатов в достижении установленных показателей. В том числе особо отмечена Кировская область по обеспечению доступности и качества предоставления услуг региональной микрофинансовой организацией.