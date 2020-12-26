Кремлевская ёлка пройдет в новом формате

Теперь, чтобы попасть на главную ёлку страны не нужно быть отличником.

Каждый год лучшие юные представители региона – победители олимпиад, отличники, маленькие герои ждали путешествия в столицу нашей родины, чтобы оказаться на главной ёлке страны в Государственном Кремлевском дворце и увидеть президента. Около 50 кировчан удостаивались чести представлять Кировскую область на этом празднике. Но нынче впервые мероприятие сменило формат и не примет ни одного гостя.

Елка сама придет в гости к маленьким россиянам, причем ко всем сразу. Из-за пандемии решено было провести ее в форме телеспектакля «Пятое время года, или Кто придумал Новый год». Его покажут в последний день года на канале «Карусель». Начало трансляции в 18 часов. Если вы не успеете посмотреть прямой эфир, ни чего страшного, в следующем году его повторят дважды: в Рождество в 19-30 и в канун Старого Нового года в 17 часов.