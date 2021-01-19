Крещение в Кирове: неофициальные купели и пробки у храмов (ФОТО)

В Кирове верующие встретили праздник Крещения. Несмотря на коронавирусные ограничения, кировчане все равно посетили храмы. Там вечером и ночью прошли праздничные богослужения. С Крещением собравшихся поздравил митрополит Вятский и Слободской Марк.

— На Крещение в храмы приходят даже те, кто обычно не ходит, — сказал протоиерей Александр Балыбердин, ключарь Свято-Успенского собора.

Вечером в понедельник у храмов собрались большие пробки – посетить службы решили многие жители города.

После литургии в храмах прошло освящение воды. Несмотря на отсутствие «официальных» купелей и просьбы воздержаться от купаний, кировчане все равно нашли способ окунуться в проруби. В частности, купающихся заметили в Дендропарке.