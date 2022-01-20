Криптовалюта не спешит дорожать

Криптовалюта признана одним из наиболее перспективных видов инвестирования. При удачном стечении обстоятельств, инвесторы смогут заработать огромные деньги, просто купив токены и дождавшись роста стоимости. Середина января 2022 года видится отличным моментом для того, чтобы закупать цифровые деньги, поскольку сейчас на рынке продолжается снижение стоимости основных криптовалют. Хотя эксперты полагают, что снижение это закончилось и в ближайшие дни произойдет мощный рывок вверх.

Коронавирус не щадит и рынок криптовалюты

Причин снижения курса несколько, но главная – свирепствующий новый штамм Covid-19 Omicron. Нарушаются сроки поставок сырья, падают объемы реализации продукции у крупных компаний, что негативно сказывается и на криптовалютах. Большое влияние оказала информация, предоставленная США. Там уровень инфляции оказался самым высоким с 80-х годов прошлого столетия и составил 7%. А вот на что кризис рынка не оказывает негативного влияния, так это на индустрию игр, работающих с технологией блокчейн. Как отмечают эксперты, игры привлекают огромное количество новых пользователей каждый месяц.

Преимущества EOS

Также предрекают хорошие позиции криптовалюте EOS. Рекомендуется почитать про нее в специальном материале, в данной статье пользователи найдут подробную информацию о преимуществах работы с токенами. А плюсов действительно много:

высокие темпы подорожания;

увеличение показателей капитализации;

увеличение количества транзакций;

сокращение времени на проведение операции;

отсутствие комиссий.

Создатели обещают разработку новых бонусов держателям токенов.

Неожиданный успех EOS

Рост EOS и его возможности стали не самым ожидаемым событием. Ведь после появления криптовалюты, многие предрекали ей быстрый крах, называя хайп-проектом и даже мошеннической пирамидой. Но сегодня капитализация валюты достигла показателя 15 млрд. долларов, а количество транзакций планируется увеличить до 1 миллиона, при этом за секунду может осуществляться до 6 тысяч операций. Приобрести EOS можно на некоторых биржах, их число расширится после прохождения сертификации ICO.

Спады характерны для криптовалюты, но за снижением стоимости обычно следует резкий всплеск, причем причины падения объективные и их устранение видится в ближайшей перспективе. Стоит обратить внимание и на альткоины, такие как EOS.