Кредитные карты для пенсионеров — что выбрать?

Большинство коммерческих банков неохотно выдают займы людям преклонного возраста или же предлагают им довольно скромные суммы. Это легко объяснить. Во-первых, пенсионер является рискованным заемщиком. Как бы грубо это не звучало, он может в любой момент заболеть, а то и вовсе умереть. И банк остается в убытке. Допускать подобный риск кредитные эксперты не желают. Поэтому заявки стариков на оформление займов чаще получают отказы, чем запросы трудоспособных граждан.

Во-вторых, у большинства людей преклонного возраста основным (и часто – единственным) источником дохода является пенсия. А в Украине социальные выплаты данной категории – уж точно не повод для хвастовства. Рассматривая заявку клиента, специалисты банка прогнозируют его возможность исправно погашать задолженность. И поскольку доход среднестатистического украинского пенсионера небольшой, он может рассчитывать на скромную ссуду.

Решением возникшей проблемы является кредитная карта. Эмитируя ее, банк устанавливает лимит, учитывая финансовые возможности клиента. Но при ответственном использовании карты его можно планомерно увеличивать. Кроме того, кредитка открывает доступ к многоразовому займу, то есть банковские средства допустимо использовать неограниченное количество циклов:

Пенсионер расходует часть лимита.

Он вносит необходимый платеж при наступлении плановой даты.

И снова может использовать кредитные средства, в том числе, зачисленные на счет минутой ранее.

Актуальные предложения для пенсионеров

В некоторых банках предусмотрены программы, предназначенные специально для клиентов в возрасте от 60-65 лет. Но такая практика слабо прижилась. И большинство фининститутов открывает доступ к пластиковым картам всем совершеннолетним гражданам. В числе популярных финансовых учреждений среди украинцев можно уверенно назвать Банк Кредит Днепр. И потому мы рассмотрим доступные карточные программы на его примере. Банк Кредит Днепр предлагает кредитки:

«Свободная наличность» . Универсальная карта, которая подходит большинству граждан. Открывает доступ к лимиту до 200 000 гривен, но не сопровождается льготным периодом. Выпуск и годовое обслуживание кредитки – бесплатное.

. Универсальная карта, которая подходит большинству граждан. Открывает доступ к лимиту до 200 000 гривен, но не сопровождается льготным периодом. Выпуск и годовое обслуживание кредитки – бесплатное. « Freecard Gold » . Карта мультивалютного типа. Позволяет зачислять деньги на счет не только в гривне, но и в других денежных единицах. Оснащена чипом для бесконтактных платежей. Открывает доступ к лимиту до 1 000 000 гривен. Сопровождается льготным периодом до 67 дней. Выпуск и годовое обслуживание кредитки – бесплатное.

. Карта мультивалютного типа. Позволяет зачислять деньги на счет не только в гривне, но и в других денежных единицах. Оснащена чипом для бесконтактных платежей. Открывает доступ к лимиту до 1 000 000 гривен. Сопровождается льготным периодом до 67 дней. Выпуск и годовое обслуживание кредитки – бесплатное. «Freecard Platinum». Карта премиального уровня. Мультивалютная. Оснащена чипом для бесконтактных платежей. Открывает доступ к индивидуальному адаптивному лимиту до 1 000 000 гривен. Льготный период – до 67 дней. Дополняется обслуживанием персонального банкира. Открывает доступ к премиальному сервису (например, бесплатному посещению VIP-залов в большинстве международных аэропортов). Выпуск и годовое обслуживание кредитки – 3500 гривен.

Среди пенсионеров пользуются популярностью карты двух типов: «Свободная наличность» и «Freecard Gold». Неоспоримым их преимуществом является бесплатный выпуск и обслуживание. Но если старику приходится часто путешествовать, то польза от премиальных опций карты «Freecard Platinum» с лихвой перекрывает скромные расходы в 3500 гривен/год.