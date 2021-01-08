Круг добра: как поможет кировчанам фонд для детей с редкими заболеваниями

В январе президент РФ подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями, угрожающими жизни. Фонд был назван «Круг добра».
«Круг добра» поможет обеспечить лекарствами детей, страдающих тяжелыми заболеваниями. Все закупки будут финансироваться из бюджета страны и добровольных пожертвований. В частности, одним из источников доходов фонда станет «налог на богатство» — средства, собранные путем повышения НДФЛ для россиян, чьи доходы составляют более 5 миллионов рублей.
В списки «Круга добра» уже вошли более 9 тысяч пациентов. Первые препараты для них будут поставлены и оплачены уже в январе. Можно было бы предполагать, что «Круг добра» станет настоящим лучом надежды для детей с орфанными заболеваниями, с трудом поддающимися терапии. Например, со СМА – спинально-мышечной атрофией. Но пока что у специалистов множество вопросов к выбору как пациентов, нуждающихся в помощи, так и препаратов…
В Кировской области потенциальных подопечных фонда несколько. Один из них – Степан Заплаткин из Кирово-Чепецка. Диагноз «СМА» Степану поставили в 9 месяцев. В настоящее время мальчик получает инъекции препарата «Спинраза», считающегося основным лекарством для пациентов со СМА в России. Лечение «Спинразой» будет пожизненным.
Другое лекарство, которое могло бы излечить Степана раз и навсегда, — препарат «Золгенсма». Чтобы получить его бесплатно, мальчик «опоздал» совсем немного – «Золгенсму» применяют у детей до 2 лет.
Впрочем, пока вес мальчика не превысил определенную цифру, шанс еще есть. Однако препарат будет платным, и его стоимость слишком велика для среднестатистической российской семьи – 160 миллионов рублей.
Сбор средств был объявлен. Под Новый год произошло настоящее чудо – с помощью благотворительного аукциона при участии ведущей Светланы Бондарчук был собран сразу миллион рублей. Но все равно, чтобы оплатить лекарство, Заплаткиным требуется собрать еще больше 100 миллионов.
Очевидно, что региональному бюджету такие затраты не под силу. Поможет ли в данном случае фонд «Круг добра»? Как посчитали специалисты, на лечение всех больных со спинально-мышечной атрофией в РФ нужно порядка 36 миллиардов рублей в год. Однако механизм выделения лекарств через фонд пока не разработан. А «Золгенсма» и вовсе не зарегистрирована в России. Хотя в следующем году этот вопрос будет решаться, пишут «Известия».
«Спинразу» специалисты называют самым эффективным на сегодня и, что немаловажно, самым исследованным препаратом. Однако вылечить СМА навсегда она все же не может. А на счету каждый день – чем сильнее затягивают с лечением, тем более необратимыми оказываются разрушения.
Единственное, что можно сказать на сегодня, — что «Круг добра» сможет оперативно помочь детям, чья жизнь зависит от срочного введения лекарства. Как рассказал председатель фонда, о таких детях «Круг добра» будут информировать областные органы здравоохранения. Также родители больных детей смогут самостоятельно обратиться в фонд, заполнив заявку на сайте.