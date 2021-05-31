Крупнейший производитель мебели в РФ хочет построить завод в Кировской области

Губернатор Кировской области встретился с крупным инвестором, который рассматривает Кировскую область для реализации своих проектов. Об итогах встречи рассказали в пресс-службе областного правительства.

Интерес к нашему региону как к обладателю большой лесной и сырьевой базы проявило ООО «Король Диванов». Как рассказал учредитель компании Андрей Ходасевич, «Король Диванов» является крупнейшим производителем мебели в стране и выпускает до 1,5 миллиона единиц продукции в год. В рамках расширения производства в компании задумались о строительстве завода глубокой переработки древесины.

— В наших планах – строительство предприятия по изготовлению фанеры и плиты ДСП. Сейчас мы ищем локацию для размещения производства. Рассматриваем, в частности, Кировскую область, — сказал Ходасевич.

Предприятие будет снабжать производство материалами и комплектующими для мебели. Поэтому очень важно выбрать выгодно расположенную территорию, имеющую необходимую базу для производства ДСП и фанеры. Этими качествами обладает Кировская область.

По словам Ходасевича, новое предприятие не станет конкурентом уже действующим игрокам кировского рынка, поскольку работает в другом сегменте.

Игорь Васильев подчеркнул, что привлечение инвестиций на территорию региона является одним из важнейших направлений работы областного правительства. Кировская область крайне заинтересована в реализации данного проекта и сейчас необходимо разработать «дорожную карту» возможного строительства и выбрать площадку для предприятия.

— Площадка должна соответствовать всем стандартам и подходить по логистике. Работы по созданию предприятия необходимо разбить на этапы, чтобы вместе проконтролировать каждый процесс. Это нужно сделать в кратчайшие сроки, — сказал глава региона.

Начать строительство «Король Диванов» планирует уже в конце года. В стройку планируется вложить более 500 миллионов рублей. Предприятие обеспечит порядка 100 новых рабочих мест и более 145 миллионов рублей налогов в год.

Отметим, что в настоящее время в Кировской области реализуется более 300 инвестпроектов.