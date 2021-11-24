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Ксения Логинова возглавила «Городские проекты» в Кирове

Вадим Шабалин Новости, Общество

Вчера в Кирове выбрали главу отделения «Городских проектов».

Некоммерческий фонд был создан Ильёй Варламовым и Максимом Кацем для улучшения городской среды при помощи инструментов современной урбанистики.

На ближайший год кировское отделение возглавила Ксения Логинова. Общественники представили её как «художника, экскурсовода, человека, бесконечно любящего свой город и готового идти до конца в борьбе за комфортную городскую среду».

Раньше «Городские проекты» в Кирове возглавлял Роман Боков.

Фото vk.com/city4people_kirov

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Вадим Шабалин