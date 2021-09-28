Кто станет победителем номинации «Снято в Кирове»: 5 вопросов о «Золотом телёнке»-2021

Губернатор Игорь Васильев и организаторы фестиваля обсудили предстоящий конкурс фильмов, который пройдёт в Кирове в ноябре.

Международный фестиваль комедийного короткометражного кино «Золотой телёнок» («ZTFest») в 2021 году пройдёт в Кирове третий раз. Кировчанам предстоит организовать не только сам конкурс, но и церемонию закрытия и награждения победителей. О деталях подготовки к мероприятию его организаторы рассказали губернатору Кировской области Игорю Васильеву (кстати, по инициативе главы региона фестиваль проходит именно на Вятке).

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

— Фестиваль создан для поддержки и помощи в самореализации молодых талантов киноискусства: актеров, режиссёров, продюсеров, а также для создания условий их дальнейшего развития. Событие несёт большую социальную значимость. Особо подчеркну, что от начала и до конца мероприятие организует кировская команда, которая зарекомендовала себя на федеральном уровне. Со своей стороны правительство Кировской области окажет всю необходимую помощь на протяжении всего этапа подготовки и проведения.

1. Что войдёт в программу фестиваля?

По словам кировских организаторов – участников «Молодежного культурно-досугового медиа-центра «Супер Вятка», в который входят кировские кавээнщики Дмитрий Бушуев, Никита Трунов, Артур Фечищев и продюсер ООО РВ «Росвидео» Андрей Дмитриев, в конкурсной программе примут участие игровые, анимационные короткометражные юмористические фильмы различных категорий, снятые на русском языке. Предпочтение отдаётся премьерам.

2. Сколько запланировано номинаций?

Жюри фестиваля составят ведущие мастера отечественной культуры, которые присудят призы по номинациям. В этом году номинаций будет 8 — анимационный фильм, рекламный ролик, короткометражное кино, скетч-видеоролик, веб-сериал — короткометражный сериал, социальное кино, впервые выберут лучшие челленджи в тик ток и инстаграм.

Отдельная номинация будет называться «Снято в Кирове». Это должен быть пятиминутный видеоролик, снятый в Кировской области о регионе, людях, событиях и особенностях жизни.

3. Как стать конкурсантом?

Для включения фильма в отборочный этап необходимо до 10 октября 2021 года подать заявку на участие на сайте ztfest.ru.

4. Когда определят победителей?

Финалисты конкурсной программы будут определены 20 октября 2021 года. Подведение итогов фестиваля и оглашение победителей состоится на церемонии закрытия в ноябре 2021 года в Кирове.

5. Кто из звёзд приедет на фестиваль «Золотой телёнок»?

Организаторы фестиваля сообщили, что в церемонии его закрытия ожидается участие двух звездных ведущих – в Киров планируют приехать Анна Семенович и Владимир Маркони.

О чём ещё говорили с губернатором

…о творческих зонах

В ходе встречи с губернатором обсуждался также вопрос создания в рамках фестиваля творческих зон в Кирове — так называемых социальных «хромакеев». Это специальные зелёные стены, на которых активная кировская молодёжь бесплатно сможет реализовать свои способности в создании видеоконтента. Планируется, что участники и организаторы кинофестиваля дадут старт новому челленджу.

…об успехах кировского КВН

В завершение встречи были подведены итоги работы кировской команды КВН в 2021 году. По словам кавээнщиков, успех на федеральном уровне позволил им попасть в предстоящий 60-летний юбилей КВН, где встретятся игроки десятилетий.

…о планах

Помимо юбилейного фестиваля, в этом году запланировано проведение игр КВН официальных лиг «Вятка» и «Поволжье», а также серия игр по области.

Фото Александра Папырина