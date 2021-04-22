Кумёнский поселок Олимпийский не останется без ДК

На днях в соцсетях появилась тревожная новость: «Небольшой поселок Октябрьский Кумёнского района буквально лишился Дома культуры – единственного центра притяжения поселка, и это несмотря на то, что здание в хорошем техническом состоянии», – утверждают авторы сообщения.

В посте также говорится, что владелец здания поднял арендную плату до непосильного размера, и под угрозой закрытия оказались коллектив художественной самодеятельности и кружки, могут прекратиться собиравшие полные залы концерты и развлекательные вечера.

В видеообращении, опубликованном в соцсети, жители утверждают, что в здании занимались многие местные пенсионеры и подростки. Им будет некуда пойти, а помещение библиотеки, куда хотя переселить кружки, не приспособлено: очень крутые лестницы.

— Выкупить здание за 1,5 миллиона рублей жители тоже не в силах, – добавляют авторы.

Что означает, что такая возможность есть. Поскольку «крик о помощи» направлен к местной власти, редакция «КП» обратилась к главе района Ивану Шемпелеву с просьбой прояснить ситуацию.

Иван Николаевич пояснил, что речь идет о помещении бывшей конторы строительной организации, которая давно закрылась и продала его частному лицу. Владелец решил переселиться за пределы Кировской области, планов по дальнейшему использованию здания у него нет, оно выставлено на продажу. В Олимпийском находится филиал Речного сельского дома культуры, который арендовал часть первого этажа с залом.

— Собственник нам сделал предложение по аренде всего двухэтажного здания. В год это вышло бы по 700 тысяч рублей плюс оплата коммунальных услуг. При бюджете поселения в 6 млн рублей таких средств на содержание или на покупку здания нет, – говорит Шемпелев.

Есть еще такой опасный нюанс, что в том же здании располагается избирательный участок. Можно лишиться его прямо перед выборами, если частный объект недвижимости в любой момент может быть продан неизвестно кому.

Шемпелев также подтвердил, что администрация района перевела Олимпийский ДК в здание библиотеки, бывшего детского сада – именно для того, чтобы не оставить творческих людей без возможности заниматься. Это позволит сохранить количество зрителей концертов практически на прежнем уровне.

Как сообщили редакции в пресс-службе облправительства, сейчас в Олимпийском сельском ДК (заведующая Галина Овечкина) продолжают функционировать все 7 клубных формирований, которые посещают 95 человек, в том числе 25 детей. За прошлый год здесь проведено 63 мероприятия, все бесплатные, на них присутствовали 784 посетителя. Кроме того, в трех километрах по соседству, в поселке Речном тоже работает Дом культуры с десятью творческими коллективами.