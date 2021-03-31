Куница попалась в ловушку в заповеднике Нургуш

Лесная красавица попалась в объектив одной из видеокамер, расставленных по лесу.

В последний день марта сотрудники заповедника поделились десятисекундным видео из леса. На нем запечатлен маленький зверек, который шустро прыгает по сугробам. Работники, следящие за порядком на особо охраняемой территории, стали замечать следы куниц на снегу. И им посчастливилось увидеть одного из этих хищников в объективе фотоловушки.

Оказалось, в марте у лесных куниц случается ложный гон и они становятся более активными. На самом деле спаривание у них происходит в июле. Кстати, все куницы выбирают себе одного партнера на всю жизнь. Беременность у этого хищника длится 220 дней и завершается в начале апреля появлением сразу нескольких малышей. За один раз может родиться до семи детёнышей.

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Фото: Яндекс.Дзен