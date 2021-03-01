Купить торговое и аптечное оборудование в фирме «Наше Дело» в Уфе

Здоровье всегда было, есть и будет самой большой ценностью, которой может обладать человек. Именно поэтому бизнес, связанный со сферой медицины, всегда будет приносить доход. Владельцы аптек обязаны не только контролировать оборот продукции, которую продают в их аптеке, следить за исполнением провизорами всех законов по продаже медикаментов, но и следить за видом торгового зала. В аптеках должны находиться специальные витрины, кассовое окно, кассовый аппарат, аптечные шкафы и многое другое. Закупить оборудование для успешной работы вашей аптеки предлагает фирма «Наше Дело», работающая в Уфе.

Почему стоит приобрести аптечное оборудование в фирме «Наше Дело»?

ПКФ «Наше Дело» — один из ведущих производителей торгового оборудования. Фирма изготавливает и осуществляет продажу торгового оборудования для компаний, торгующих одеждой и медикаменатами. Традиционно торговое оборудование бывает разных видов:

стеклянные витрины;

место кассиров;

специальные киоски для продажи товаров;

фурнитуры и так далее.

Создавая торговые витрины, фирма «Наше Дело» использует алюминиевые профили, МДФ, ЛДСП, ХДФ, а также стекло, толщина которого составляет от 4 до 8 мм. Офисные перегородки производятся из гипсовинила. Выпущенные витрины и прилавки соответствуют нормам пожарной безопасности НГ и Г1. Стеллажи изготавливаются из специальных материалов, которые будут выдерживать даже самые тяжёлые товары на одной полке. Они могут находиться как в подсобных помещениях, так и в зале с товарами.

Можно приобрести продукцию, которая уже имеется на складе, или сделать заказ индивидуального оборудования, которое будет выполнено за минимальное количество времени. Фирма имеет лицензию на изготовление выпускаемой продукции, поэтому она соответствует всем необходимым стандартам.

Фирма осуществляет продажу продукции как оптом, так и в розницу. Доставка возможна во все регионы России. Компания располагается по адресу: г. Уфа, ул.Менделеева д.25, 4эт. Офис 9. Телефон: 8-347-257-70-85

Заказать аптечную мебель в фирме «Наше Дело»

Аптечная мебель, которая изготавливается в фирме «Наше Дело» — это продукт, который порадует вас своим качеством и невысокой ценой. Кроме того, аптечная мебель представлена к заказу в разных категориях:

3 видов аптечных витрин (стоимость: от 11098 до 13549 рублей);

2 видов кассовых окон (стоимость: от 13553 до 17117 рублей);

8 видов аптечных шкафов, предназначенных для хранения лекарств, изготовляемых из ДСП(стоимость: от 5535 до 13693 рублей);

2 видов кассовых окон кассира (стоимость: от 23964 до 24664 рублей);

2 видов шкафов: для персонала и хозяйственного инвентаря, изготовленных из ДСП (стоимость: от 4502 до 7114 рублей);

2 видов аптечных шкафов метабокс: на 10 и на 15 ящиков (стоимость: от 15426 до 17501 рублей) и других видов мебельной продукции.

Фирма «Наше Дело» также создаёт аптечную мебель, которая будет изготовлена по индивидуальному заказу с учётом необходимых требований производства торгового оборудования для аптек. Продукция удивит приятной ценой.

Заказывая продукцию в фирме «Наше Дело», заказчик гарантировано получает качественную мебель и оборудование, которое будет долгое время выполнять своё предзназначаение.