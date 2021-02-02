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«Куприт» будет вывозить мусор по плану

Юлия Зорина Выбор редакции, Новости, Слайдер, Экономика

Вывоз ТКО из Кирова будет осуществляться по графику. С 1 февраля АО «Куприт» перешел на плановый режим работы. Об этом сообщил заместитель гендиректора регионального оператора Эдуард Михалев.

«Куприт» будет вывозить мусор по плану

Он подчеркнул, что за прошедший месяц «Куприту» удалось справиться со сбоем, случившемся в начале года. В настоящее время ситуация стабилизирована и большая часть переполненных площадок очищена от мусора.

Сегодня в Кирове работают 29 единиц мусороуборочной техники. Штат регоператора полностью укомплектован и составляет 72 сотрудника. Киров поделен на секторы, и за каждым закреплен конкретный экипаж. При необходимости на контейнерных площадках устанавливают дополнительные баки.

Отходы от юрлиц и социальных учреждений вывозятся по другому графику. Для садиков и школ выделен отдельный транспорт.

Параллельно идет работа по выявлению площадок, которые по какой-то причине не попали в базу данных, а также разработка маршрутов. Как предупредил Эдуард Михалев, на это уйдет время, однако процесс уже запущен.

По словам замдиректора «Куприта», по-прежнему остается актуальной проблема доступа к контейнерным площадкам. У некоторых домов баки «заблокированы» машинами и шлагбаумами, а кое-где не убран снег, что опять же лишает мусоровозы возможности приблизиться к контейнерам.

Но эти вопросы решаются в индивидуальном порядке. В ближайшее время к обеспечению доступа к площадкам могут привлечь ГИБДД.

Ранее кировские общественники проверили, как вывозится мусор, и поставили оценку «Куприту».

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Юлия Зорина