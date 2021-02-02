«Куприт» будет вывозить мусор по плану

Вывоз ТКО из Кирова будет осуществляться по графику. С 1 февраля АО «Куприт» перешел на плановый режим работы. Об этом сообщил заместитель гендиректора регионального оператора Эдуард Михалев.

Он подчеркнул, что за прошедший месяц «Куприту» удалось справиться со сбоем, случившемся в начале года. В настоящее время ситуация стабилизирована и большая часть переполненных площадок очищена от мусора.

Сегодня в Кирове работают 29 единиц мусороуборочной техники. Штат регоператора полностью укомплектован и составляет 72 сотрудника. Киров поделен на секторы, и за каждым закреплен конкретный экипаж. При необходимости на контейнерных площадках устанавливают дополнительные баки.

Отходы от юрлиц и социальных учреждений вывозятся по другому графику. Для садиков и школ выделен отдельный транспорт.

Параллельно идет работа по выявлению площадок, которые по какой-то причине не попали в базу данных, а также разработка маршрутов. Как предупредил Эдуард Михалев, на это уйдет время, однако процесс уже запущен.

По словам замдиректора «Куприта», по-прежнему остается актуальной проблема доступа к контейнерным площадкам. У некоторых домов баки «заблокированы» машинами и шлагбаумами, а кое-где не убран снег, что опять же лишает мусоровозы возможности приблизиться к контейнерам.

Но эти вопросы решаются в индивидуальном порядке. В ближайшее время к обеспечению доступа к площадкам могут привлечь ГИБДД.

Ранее кировские общественники проверили, как вывозится мусор, и поставили оценку «Куприту».