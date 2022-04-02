«Куприт» опубликовал обновленный список мест, где установлены сетки для сбора пластика

Регоператор АО «Куприт» продолжает устанавливать сетки для сбора пластика. На сегодня они есть в Кирове, Слободской, Кирово-Чепецком и Пижанском районах.
В спецконтейнеры можно выбрасывать пластиковые бутылки, полиэтилен и канистры с маркировкой 1, 2 и 4. Добавим, что прежде чем выбросить пластиковую тару, ее следует сполоснуть, а бутылки – смять. Все пластиковые отходы будут направлены на переработку.
Публикуем список мест, куда можно принести пластик:
Киров
ул. Екатерины Кочкиной, 8
ул. Екатерины Кочкиной, 8/4
ул. Производственная, 15/3
ул. Производственная, 17/5
ул. Воровского, 92/ ул. Производственная, 16
Студенческий проезд, 19/1
пр-т Строителей, 11
пр-т Строителей, 13
пр-т Строителей, 17
пр-т Строителей, 19/1
ул. Ульяновская, 21/1
ул. Энтузиастов, 15/1
ул. Энтузиастов, 19а
ул. Капитана Дорофеева, 3
ул. Капитана Дорофеева, 7
ул. Капитана Дорофеева, 7/1
ул. Капитана Дорофеева, 26
ул. Анжелия Михеева, 20а
ул. Ленина, 198/2
ул. Заводская, 10
ул. Севастопольская, д. 5
ул. Севастопольская, д. 12
Радужный, ул. Новая, 8
Радужный, ул. Конституции, 2
Радужный, ул. Мира, 3
Радужный, ул. Мира, 10
Радужный, ул. Мира, 12
Слободской
ул. Советская, 86
ул. Степана Халтурина, 6
ул. Горького, 22
ул. Грина, 18
ул. Рождественская, 100
ул. Рождественская, 104
ул. Красноармейская, 136
ул. Грина, 32
ул. Грина, 37
ул. Грина, 53
ул. Рождественская, 77
ул. Гагарина, 10
Кирово-Чепецкий район
деревня Нагоряна, 1 (Лубягино)
Пижанский район
ул. Кирова, 14а
ул. Производственная, 3
ул. Советская, 54
ул. Советская, 6б
ул. Первомайская, 24
пер. Газетный, 8
пер. Газетный, 18
пер. Газетный, 22
Также сетки для раздельного сбора в Кирове устанавливает компания «Сдай Сам». Они находятся по адресам:
ул. Кольцова, 13
ул. Московская, 109
ул. Московская, 135
ул. Московская, 211 (213)
ул. Преображенская, 82/1
ул. Профсоюзная, 78
ул. Розы Люксембург, 83
ул. Калинина, 40 (две точки)
ул. Ивана Попова, 60
ул. Мостовицкая, 1/1
ул. Мостовицкая, 3
ул. Мостовицкая, 4 (6)
ул. Мостовицкая, 9
ул. Чистопрудненская, 4
ул. Чистопрудненская, 12
ул. Чистопрудненская, 18
пер. Луговой, 3
ул. Героя Рожнева, 6
ул. Героя Ивана Костина, 4
ул. Ленина, 143
ул. Ленина, 162/1
ул. Ленина, 184
ул. Ленина, 189
ул. Доверия, 1
ул. Широтная, 2
ул. Риммы Юровской, 2
ул. Солнечная, 55
ул. 65-летия Победы, 3
ул. Ленина, 137
ул. Милицейская, 3
ул. Заводская, 4
ул. Заводская, 6/1
ул. Володарского, 46
ул. Пятницкая, 49 (40)
Фото: vk.com/regoperator43