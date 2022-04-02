«Куприт» опубликовал обновленный список мест, где установлены сетки для сбора пластика

Регоператор АО «Куприт» продолжает устанавливать сетки для сбора пластика. На сегодня они есть в Кирове, Слободской, Кирово-Чепецком и Пижанском районах.

В спецконтейнеры можно выбрасывать пластиковые бутылки, полиэтилен и канистры с маркировкой 1, 2 и 4. Добавим, что прежде чем выбросить пластиковую тару, ее следует сполоснуть, а бутылки – смять. Все пластиковые отходы будут направлены на переработку.

Публикуем список мест, куда можно принести пластик:

Киров

ул. Екатерины Кочкиной, 8

ул. Екатерины Кочкиной, 8/4

ул. Производственная, 15/3

ул. Производственная, 17/5

ул. Воровского, 92/ ул. Производственная, 16

Студенческий проезд, 19/1

пр-т Строителей, 11

пр-т Строителей, 13

пр-т Строителей, 17

пр-т Строителей, 19/1

ул. Ульяновская, 21/1

ул. Энтузиастов, 15/1

ул. Энтузиастов, 19а

ул. Капитана Дорофеева, 3

ул. Капитана Дорофеева, 7

ул. Капитана Дорофеева, 7/1

ул. Капитана Дорофеева, 26

ул. Анжелия Михеева, 20а

ул. Ленина, 198/2

ул. Заводская, 10

ул. Севастопольская, д. 5

ул. Севастопольская, д. 12

Радужный, ул. Новая, 8

Радужный, ул. Конституции, 2

Радужный, ул. Мира, 3

Радужный, ул. Мира, 10

Радужный, ул. Мира, 12

Слободской

ул. Советская, 86

ул. Степана Халтурина, 6

ул. Горького, 22

ул. Грина, 18

ул. Рождественская, 100

ул. Рождественская, 104

ул. Красноармейская, 136

ул. Грина, 32

ул. Грина, 37

ул. Грина, 53

ул. Рождественская, 77

ул. Гагарина, 10

Кирово-Чепецкий район

деревня Нагоряна, 1 (Лубягино)

Пижанский район

ул. Кирова, 14а

ул. Производственная, 3

ул. Советская, 54

ул. Советская, 6б

ул. Первомайская, 24

пер. Газетный, 8

пер. Газетный, 18

пер. Газетный, 22

Также сетки для раздельного сбора в Кирове устанавливает компания «Сдай Сам». Они находятся по адресам:

ул. Кольцова, 13

ул. Московская, 109

ул. Московская, 135

ул. Московская, 211 (213)

ул. Преображенская, 82/1

ул. Профсоюзная, 78

ул. Розы Люксембург, 83

ул. Калинина, 40 (две точки)

ул. Ивана Попова, 60

ул. Мостовицкая, 1/1

ул. Мостовицкая, 3

ул. Мостовицкая, 4 (6)

ул. Мостовицкая, 9

ул. Чистопрудненская, 4

ул. Чистопрудненская, 12

ул. Чистопрудненская, 18

пер. Луговой, 3

ул. Героя Рожнева, 6

ул. Героя Ивана Костина, 4

ул. Ленина, 143

ул. Ленина, 162/1

ул. Ленина, 184

ул. Ленина, 189

ул. Доверия, 1

ул. Широтная, 2

ул. Риммы Юровской, 2

ул. Солнечная, 55

ул. 65-летия Победы, 3

ул. Ленина, 137

ул. Милицейская, 3

ул. Заводская, 4

ул. Заводская, 6/1

ул. Володарского, 46

ул. Пятницкая, 49 (40)

Фото: vk.com/regoperator43