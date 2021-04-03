«Куприт» предлагает бизнесу принять участие в создании экопунктов

Заместитель гендиректора АО «Куприт» по раздельному сбору отходов Валерий Семенищев обратился к бизнес-аудитории с просьбой оказать поддержку в поисках потенциальных компаний-изготовителей экопунктов. В ближайшее время регоператор планирует установить в городе один экопункт.

В разговоре с «Кировской правдой» Валерий Сергеевич отметил, что внешний вид экопунктов играет немаловажную роль: это поможет развить в гражданах интерес к сортировке отходов. Рассказал он и о дальнейшей судьбе поступающей на объекты «вторички». Накопленный мусор рассортируют и направят на переработку. Принимать у кировчан будут бумагу, картон и пластик и другие вторресурсы. В целом переработке могут подвергаться даже такие фракции, как полиэтилен и металл.

— В Кирове есть компания, наш партнер, в экопунктах которой принимается 10 различных видов вторресурсов, при нашем содействии в скором времени откроется еще один — в мкр Радужном. Также в Кирове действуют проекты по РСО, которые собирают до 15 различных фракций отходов и более. Однако рассортировать отходы и доставить в экопункты — лишь половина дела. Нужно найти и тех, кто это примет и пустит в переработку, – отмечает Семенищев.

На прошлой неделе Валерий Семенищев посетил передовые в сфере РСО предприятия «Исток» и «Фантастик пластик», находящиеся в Нижнем Новгороде. В ходе поездки удалось оценить и несколько экопунктов.

У «Истока» таковых в городе 48, в стадии открытия 49-й. Каждый месяц предприятие принимает и подготавливает к отправке переработчикам около 700 тонн вторсырья. В середине апреля должен открыться большой пункт приема, где планируется принимать также бытовую технику. Кировская делегация ознакомилась с устройством цеха досортировки и детально рассмотрела экопункты.

Обязательным к посещению было и одно из крупнейших российских предприятий по переработке фракций пластика — ПЭТа (привычные нам пластиковые бутылки из под напитков) и ПНД.

— Директор «Фантастик пластик» Сергей Халевский произвел впечатление крепкого хозяйственника – отличное знание продукции, цен, ситуации со сбором вторсырья и переработкой в различных регионах. Мощности предприятия позволяют перерабатывать более тысячи тонн ПЭТа в месяц, а сырье поступает со всей страны. Лаборатория комбината не только помогает производителям в создании тары и упаковки из пластика, но и активно работает над покорением новых высот. На очереди технология «bottle-to-bottle», что считается высшим пилотажем в ПЭТ-переработке. Вообще, переработка ПЭТ-тары на втором месте по востребованности после бумаги. Для нас знакомство с опытом преуспевающего в сфере РСО региона определенно стало очень полезным, — подытожил Валерий Сергеевич.

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