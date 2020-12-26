«Куприт» предложил свои контейнеры в аренду управляющим компаниям

Вопрос о том, арендовать или приобретать контейнеры, обсуждается уже давно. Все началось с того, что в «КДУ-3» заявили о том, что планируют забрать более 8 тысяч баков с нового года.

Как отмечал ранее замминистра экологии области Тимур Абашев, обеспечение контейнерами не входит в обязанности регионального оператора. Эта функция лежит на собственниках контейнерных площадок – муниципалитетах и управляющих компаниях.

— По нашим данным, аренда контейнера обходится в среднем в 800 рублей в месяц. А новый контейнер стоит от 9,6 до 11-12 тысяч рублей. То есть за год эта сумма окупится. Поэтому логично, чтобы контейнеры находились в собственности отходообразователей, — сказал Абашев.

Тем не менее, как добавил врио директора «Куприта» Эдуард Патрушев, региональный оператор готов предоставить контейнеры в аренду.

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