«Куприт» продолжает уборку мусора в усиленном режиме

О ходе работ рассказали в правительстве области.

13 января сотрудники «Куприта» очистили от мусора более 1000 площадок, в том числе «разгребли» 28 переполненных. Часть из них – в ночное время.

На работу в городе вышли 20 мусоровозов, 3 погрузчика и 40 рабочих. К бригадам присоединились 4 сотрудника регионального оператора, которые выявляли неучтенные контейнерные площадки. В ближайшее время они будут внесены в базу данных в ручном режиме.

В то же время прибрать 4 площадки уборщики не смогли. Мусоровозы не смогли подъехать к ним из-за закрытых шлагбаумов. Не вывезенным остался мусор на Труда, 21, Волкова, 8, Лебяжской, 17 и Жуковского, 4а.

Во избежание подобных ситуация регоператор просит жителей города обеспечить свободных проезд к мусорным бакам.

Как рассказали в «Куприте», за сутки из города вывезено 385 тонн мусора. Это показатель того, что ситуация стабилизируется, — в новогодние праздники количество вывозимых отходов достигало 500 тонн в день.

О причинах проблем с вывозом мусора рассказала вчера министр экологии Алла Албегова на заседании правительства области.