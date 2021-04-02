«Куприт» убрал свалку из костей на Филейке

Информация об останках животных, разбросанных у нового моста неподалеку от СНТ «Смежник», появилась в соцсетях в начале апреля.

Как рассказали кировчане, кости и головы крупного рогатого скота лежали в овраге всю зиму и вполне могли стать источником опасности для экологии.

Как сообщили в АО «Куприт», жалобы несколько запоздали. Несанкционированная свалка была ликвидирована 26 марта в рамках муниципального контракта с МКУ «Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова».

170 килограммов биологических отходов были вывезены и утилизированы в соответствии с требованиями закона. Кто виновник «коровьей свалки», не сообщается.