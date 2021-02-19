«Куприт» уничтожил 200 тысяч тонн опасного мусора

В 2020 году региональный оператор утилизировал 205 тысяч тонн отходов I и II класса опасности. Об этом сообщается на сайте «Куприта».

Как уточняет регоператор, к I классу опасности относятся чрезвычайно опасные отходы, в частности, ртутные градусники, люминесцентные лампы и некоторые детали медоборудования. Воздействие «первоклассного» мусора может нанести огромный урон экологии региона.

Ко II классу относят кислоты и химические вещества. Они также являются угрозой для экосистемы. Неутилизированная химия может воздействовать на окружающую среду до 30 лет.

Сдать опасные отходы в Кирове можно по следующим адресам: