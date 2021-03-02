«Куприт» увеличил количество мусоровозов в районах

Об этом рассказал заместитель гендиректора регионального оператора Эдуард Михалев.

По его словам, на сегодняшний день «Куприт» наладил вывоз мусора в плановом режиме. Отдельные проблемные точки по-прежнему есть, однако вопросы решаются в индивидуальном порядке при содействии с управляющими компаниями.

Наиболее остро проблема с вывозом мусора обстояла в трех районах области: Котельничском, Юрьянском и Мурашинском. На сегодня количество спецтехники в них увеличено. В целях недопущения скопления мусора «Куприт» направил в районы более 1,2 тысячи контейнеров. В скором времени в отдаленные уголки области поедут еще 200 баков.

Кировчанам напоминают, что в «Куприте» действует «горячая линия» по вопросам вывоза ТКО. Ее номер (8332) 63-16-11. Также сообщить о переполненных контейнерах можно в группе регоператора «ВКонтакте».

Ранее руководитель инициативной группы «Лубягино» Вячеслав Царюк рассказал о перспективах проекта по раздельному сбору отходов.