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Куратор ПФО от Правительства прокомментировал назначение врио глав субъектов

Тамара Полыхаева Главное, Власть

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко прокомментировал назначение временно исполняющих обязанности губернаторов Кировской области, Республики Марий Эл и Саратовской области.

Согласно Указу Президента России Владимира Путина врио губернатора Кировской области назначен Александр Соколов, врио главы Республики Марий Эл — Юрий Зайцев, врио губернатора Саратовской области — Роман Бусаргин.

Напомним, по решению председателя Правительства России Михаила Мишустина, Дмитрий Чернышенко является куратором Приволжского федерального округа.

Вице-премьер отметил, что в структуре экономики этих трех регионов ПФО основная доля ВРП приходится на обрабатывающие, промышленные и сельскохозяйственные производства.

— В каждом регионе свои точки роста. К примеру, в Марий Эл -это кластер радиоэлектроники. Для страны сегодня это направление имеет стратегическое значение в плане импортозамещения. В Саратовском области — металлургическое производство и сельское хозяйство, в Кировской области — создание особой экономической зоны «Биополис», в границах которой будет сформирован современный научно-производственный комплекс. В субъектах также есть достаточный потенциал развития туризма. Сейчас врио губернаторов важно оценить разработанные ранее прорывные проекты социально-экономического развития, сделать корректировку и приоритизацию при необходимости. В ближайшее время мы обязательно их обсудим. Очень важен свежий взгляд новых руководителей регионов. Ждем от них оперативной включенности в совместную работу, — сказал Дмитрий Чернышенко.

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Тамара Полыхаева