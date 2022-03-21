Курение убило пожаром кирово-чепецкого пенсионера

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили о последних пожарах.

15 пожаров зарегистрировано за минувшие два выходных дня на территории Кировской области. В произошедшем вчера в половине десятого часа вечера на ул. Ленина в Кирово-Чепецке погиб пенсионер в своей квартире. Обгорел диван, закоптились стены и потолок, имущество. Предполагаемая причина возгорания – неосторожность жертвы при курении.

В воскресенье же, но в половине второго часа ночи получила ожоги 1-2 степени хозяйка одной из квартир двухквартирного жилого дома в с. Загарье Юрьянского района. У него сгорела крыша, потолок, пострадали от огня стены кв. №2 изнутри, а также баня и веранда. Предполагаемая причина – короткое замыкание электропроводки.

Ранее, в субботу утром такой же пожар в таком же жилом доме случился в райцентре Свеча. Сгорели крыша пристрой квартиры, обгорели стены внутри. Вероятно, причиной возгорания послужил дефект печи.