Квартирант обокрал кировчанку для подарка подруге

В УМВД по Кировской области рассказали о раскрытии недавней кражи денег.

На днях в полицию обратилась 50-летняя кировчанка с заявлением о пропаже 25000 рублей из её квартиры. В ходе расследования этого уголовного дела следствие установило подозреваемого: ранее судимого 28-летнего неработающего уроженца Кировской области, не имеющего регистрации в РФ.

Бомж сознался, что случайно увидел, где находится тайник с деньгами хозяйки квартиры и перед уходом захватил их. Правда, на момент задержания при нем осталось только 4000 рублей, на остальные он якобы купил подарок своей подруге.

Похоже, погулять им долго еще не придется: мужчину поместили во временный изолятор, решается вопрос об аресте на время проведения следствия.

Ранее мы рассказывали, как в Яранске мужчина сделал подарок подруге на 14 февраля, украв чужой телефон и деньги с банковской карты.