КВАТУ продолжат ломать

На этой неделе в Кирове завершился конкурс по сносу аварийных зданий на территории бывшего вертолетного училища на Московской. Как мы сообщали ранее, торги выиграла компания из Калуги. До лета подрядчику предстоит сломать 9 зданий военного городка. Среди них – овощехранилище, столовая и бойлерная. Но на этом работы по сносу не закончатся.

Как сообщили в областном минстрое, на слом пойдут еще 15 объектов. Их обследование и подготовка документации по сносу должны быть завершены к осени.

Все работы будут проведены за счет областной казны. После расчистки территории она будет распланирована под застройку.

После сноса зданий министерство строительства Кировской области планирует провести инженерные изыскания и планировку территории.

По последним данным, на территории КВАТУ будет построен лицейский центр, в котором разместятся «элитные» школы – ВГГ, КЛЕН, КЭПЛ и физико-математический лицей.