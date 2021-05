Лариса Долина споет под аккомпанемент Вятского симфонического оркестра

Концерт народной артистки РФ состоится на сцене Вятской филармонии 30 мая в 18 часов.

Лариса Долина презентует кировчанам свою юбилейную программу (12+). Выступление пройдет в сопровождении Вятского симфонического оркестра под дирижерством Андрея Балина из Москвы.

В исполнении известной певицы прозвучат такие композиции, как Show Must Go On, «Вечная любовь», All By Myself, «Верни мне музыку» и другие знакомые поклонникам песни.

Стоимость билетов составит от 1,7 до 5 тысяч рублей. Юбилейный концерт перенесен с прошлого года, когда проведение столь масштабных мероприятий было невозможным из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Фото: Татьяна Сонкина