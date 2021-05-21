Главная > Лучшее > Лариса Долина споет под аккомпанемент Вятского симфонического оркестра

Лариса Долина споет под аккомпанемент Вятского симфонического оркестра

Юлия Зорина Лучшее, Культура, Новости

Концерт народной артистки РФ состоится на сцене Вятской филармонии 30 мая в 18 часов.

Лариса Долина презентует кировчанам свою юбилейную программу (12+). Выступление пройдет в сопровождении Вятского симфонического оркестра под дирижерством Андрея Балина из Москвы.

В исполнении известной певицы прозвучат такие композиции, как Show Must Go On, «Вечная любовь», All By Myself, «Верни мне музыку» и другие знакомые поклонникам песни.

Стоимость билетов составит от 1,7 до 5 тысяч рублей. Юбилейный концерт перенесен с прошлого года, когда проведение столь масштабных мероприятий было невозможным из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Ранее мы писали, что в Кирове дважды отменили концерт Валерия Меладзе.

Фото: Татьяна Сонкина

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Аватар
Юлия Зорина