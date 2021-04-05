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Ледоход на Вятке может начаться раньше обещанного

Юлия Зорина Новости, Лучшее, Общество

Вятка может вскрыться на несколько дней раньше срока, обозначенного синоптиками. Такой вариант развития событий предполагают кировчане, знакомые с народными приметами.

В группе «Птицы Кировской области» фотограф-натуралист и наблюдатель за птицами Виктор Багаев написал:

— 4 апреля в районе Заречного парка увидел озерных чаек. По моим наблюдениям, через 10-15 дней на реке начнется ледоход. Посмотрим)

Ледоход на Вятке может начаться раньше обещанного

Если верить этим наблюдениям, лед на Вятке может пойти уже 14-19 апреля. Тогда как «официальное» начало ледохода синоптики наметили на 20-25 число второго весеннего месяца.

По предварительным прогнозам, подъем воды окажется не выше средних многолетних значений – 497 сантиметров от нулевого поста. При этом в отдельных местах он может подняться на 0,2-0,5, метра выше этой цифры.

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Юлия Зорина