Легенда смешанных единоборств Фёдор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона

В Москве состоялся долгожданный для российских поклонников ММА турнир Bellator 269.

В боях приняли участие очень сильные спортсмены. В их числе Кирилл Сидельников, Усман Нурмагомедов, Анатолий Токов, Виталий Минаков. Но больше всего болельщики ждали главный бой вечера на котором выступит настоящая легенда смешанных единоборств Фёдор Емельяненко. 45-летний российский боец ещё в начале 2000-х, выступая в японском «Прайде», получил прозвище «Последний император». За свою очень долгую карьеру он одержал 40 побед и его считают лучшим в смешанных единоборствах многие даже действующие чемпионы самых престижных организаций. В последние годы карьеры Фёдор начал проигрывать, но с упорством не уходил из спорта и продолжал сражаться в клетке.

Вчера против него вышел американский боец Тимоти Джонсон, выступавший в лучшей лиге ММА — UFC. Он на 9 лет моложе Фёдора, на 13 килограмм тяжелее и почти на 10 сантиметров выше. Несмотря на это «Последнему императору» потребовалось меньше трёх минут, чтобы нокаутировать Джонсона. Всё закончилось уже в первом раунде. Поклонники Фёдора в восторге. Через несколько минут после начала боя наш спортсмен выпустил серию ударов в Джонсона, — три удара попали в его челюсть. Американец рухнул на канвас. Победа Фёдора нокаутом. Удивительно, но даже в серьёзном для спорта возрасте Емельяненко сохранил скорость рук. Он просто перебивал Джонсона в разменах.

— Фёдор зарядил мне прямо в челюсть, теперь она болит. Он был быстр и точен. У меня вышло что-то не так с планом на бой, я это осознаю. Но в любом случае рад, что вышел против легенды, — сказал Тимоти Джонсон на пресс-конференции после боя.

Поздравляем Фёдора и всех его поклонников с победой. Он снова напомнил, почему считается величайшим тяжеловесом в истории смешанных единоборств.