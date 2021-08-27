Леонида Яфаркина допросили по делу Быкова

26 августа в Первомайском районном суде допросили Леонида Яфаркина, осужденного ранее по делу парка Победы. Об этом сообщает портал Newsler.ru.
На очередном заседании по делу экс-мэра Кирова Владимира Быкова Яфаркин ответил на вопросы обвинения. Для дачи показаний его этапировали из колонии.
На суде Яфаркин рассказал, что планировал строительство теннисного центра в парке Победы. Однако реализовать проект не удалось. О роли Быкова в этом свидетель умолчал. Позже участок был продан КСМ за 119 миллионов рублей из-за «усталости» владельца.
Про показания, данные в 2018 году, Яфаркин заявил, что их писал следователь так, как ему было нужно.
— Сейчас я не помню, какие у меня были указания, а каких не было…, — сказал свидетель. — Я не помню вообще, что с ним (с Быковым – прим. автора) когда-либо обсуждал… Например, я не отрицаю, что часто встречался с Быковым, но не помню, о чем мы говорили. Но я никогда не просил что-то лоббировать, никогда не предлагал что-то незаконное.