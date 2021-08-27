Леонида Яфаркина допросили по делу Быкова

26 августа в Первомайском районном суде допросили Леонида Яфаркина, осужденного ранее по делу парка Победы. Об этом сообщает портал Newsler.ru.

На очередном заседании по делу экс-мэра Кирова Владимира Быкова Яфаркин ответил на вопросы обвинения. Для дачи показаний его этапировали из колонии.

На суде Яфаркин рассказал, что планировал строительство теннисного центра в парке Победы. Однако реализовать проект не удалось. О роли Быкова в этом свидетель умолчал. Позже участок был продан КСМ за 119 миллионов рублей из-за «усталости» владельца.

Про показания, данные в 2018 году, Яфаркин заявил, что их писал следователь так, как ему было нужно.