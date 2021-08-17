Лесной пожар под Кирово-Чепецком локализован

Под Кирово-Чепецком локализован лесной пожар, охвативший площадь в 6,11 гектара. Об этом сообщили в Лесоохране.

По словам начальника ведомства Руслана Сибагатулина, в Кирово-Чепецком районе зафиксировано 2 очага горения площадью 6 и 0,11 гектара. Оба пожара возникли на торфяниках.

В настоящее время оба пожара локализованы. Степень ликвидации большого очага составляет 80 процентов. Тушением занимаются 19 пожарных и 7 единиц техники. К вечеру 17 августа оба очага будут полностью ликвидированы.

Всего с начала пожароопасного сезона в Кировской области произошло 104 лесных пожара. Причиной 71 из них стали действия местных жителей, 19 возгораний произошли после удара молнии.