Летевший над Кировской областью самолет подал сигнал тревоги

4 апреля самолет Sukhoi Superjet 100, пролетавший над Кировской областью, подал сигнал тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские авиационные службы.

Инцидент произошел меньше часа назад. SSJ-100, направляющийся из Тюмени в Москву, пожал сквок general emergency – общий сигнал тревоги. Это произошло в воздушном пространстве над Кировской областью.

По информации ТАСС, неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту.

— Поступило анонимное сообщение о «минировании» пассажирского «Суперджета» Тюмень – Москва, — сказал собеседник агентства.

После этого борт не стал менять высоту и курс, а полетел дальше. Он должен приземлиться около 15 часов по московскому времени.

По свежим данным, самолет успешно сел в Шереметьево. Борт будет обследован сотрудниками экстренных служб.

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Фото: artfile.ru