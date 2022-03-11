Летний отдых для детей в Кировской области: 3 вопроса

Заместитель председателя правительства Кировской области Андрей Маури провёл рабочее совещание с руководителями регионального министерства спорта и молодёжной политики, курирующего вопросы отдыха и оздоровления детей.

1. Где будущим летом примут кировских девчонок и мальчишек?

В реестр 2022 года внесены 22 загородных, 472 лагеря с дневным пребыванием детей, 2 лагеря, организованных санаторно-курортными учреждениями. Сейчас загородные лагеря готовят материально-техническую базу к приезду детей, планируют бюджет, исполняют требования контрольно-надзорных ведомств.

2. Сколько детей смогут отдохнуть в загородных лагерях?

В планах организация отдыха для более чем 58 тысяч детей и 3919 детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3. Где и каких изменений в организации отдыха ждать нынешним летом?

Значительные изменения коснулись детского оздоровительного лагеря «Солнечный» в Вятских Полянах, который входит в структуру центра «Вятские каникулы». Инфраструктура здесь рассчитана на единовременный отдых 277 детей. В лагере проведут ремонтные работы, в связи с реконструкцией он временно не будет функционировать, смены на обновленном участке начнутся летом 2023 года.

— Причиной закрытия лагеря «Солнечный» на ремонт стали износившиеся коммуникации, требующие замены, лагерь возобновит работу после модернизации. Мы заинтересованы в сохранении функционала лагеря, организации отдыха и оздоровления детей, но уже в более комфортных, достойных и безопасных условиях, — отметил министр спорта и молодежной политики Кировской области Георгий Барминов.

Особое внимание уделяется реконструкции системы водоснабжения и водоотведения. Так, будет проведена замена труб, ремонт очистных сооружений, замена системы электроснабжения в спальных корпусах и столовой. В спальных корпусах и столовой установят водонагреватели, в лагере обновят актовый зал, асфальтирование дорожек и проведут косметические ремонтные работы.

Директор центра «Вятские каникулы» Иван Ларионов отметил, что для ремонтных работ в детском оздоровительном лагере «Солнечный» отбираются высококвалифицированные подрядные организации. По плану модернизация завершится в конце 2022 года, пока ребята могут отдохнуть в других детских лагерях нашего центра.

Кстати

Губернатор Кировской области Игорь Васильев в ходе заседания межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона обратил внимание на то, что вопросы организации летнего отдыха детей, подготовки пришкольных и загородных лагерей должны быть на особом контроле.