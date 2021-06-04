Лето-2021: в оздоровительных лагерях отдохнёт в 7 раз больше детей, чем год назад

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Кировской области, глава комиссии Госсовета по направлению «Образование» Игорь Васильев дали совместную пресс-конференцию в ТАСС.

В качестве темы были заявлены «Итоги учебного года 2020/2021». Впрочем, министр и глава региона также коснулись планов по развитию системы образования.

Что сказал министр

Сергей Кравцов отметил, что учебный год оказался непростым для всей системы образования. Впрочем, главный итог – школам удалось обойтись без перехода на дистанционку, что однозначно плюс. Кроме того, министерством «была выстроена система взаимодействия с регионами, с помощью которой оперативно решались вопросы на местах и, если надо, оказывалась адресная помощь».

– Также выполнено поручение Президента РФ по обеспечению бесплатным горячим питанием учащихся младших классов, – подчеркнул глава министерства. – Его получили свыше 7 миллионов детей, то есть все 100 процентов. Это потребовало предварительной работы. Так, по стране для выполнения задачи Президента были модернизированы около 10 тысяч школьных пищеблоков. А к составлению меню и к контролю за питанием привлекли и родители.

Один из приоритетов – цифровизация

Одним из приоритетов в развитии российского образования, по словам Сергея Кравцова, стало продолжение цифровизации образовательной среды.

– Мы разгружаем педагогов от рутиной бумажной работы, переводим на информационные технологии отчётность учителей, составление ими программ, – сказал глава ведомства.

Изменения, напомнил Сергей Сергеевич, коснулись и ЕГЭ. Министр напомнил, что в этом году решено не проводить экзамен по математике, а ЕГЭ по информатике провести в «компьютерной» форме.

– По русскому языку и информатике экзамен пройдёт в два дня. Выпускники прошлых лет сдают экзамены в основные дни основного периода, – добавил министр.

«Такого не было за последние 30 лет»

Губернатор Кировской области отметил положительные моменты сотрудничества с Министерством. Игорь Васильев рассказал о том, как развивалась образовательная инфраструктура региона.

– За 2 последних года нам удалось построить 24 детских садика. Это – самые современные детские сады со спортивными залами и бассейнами, – подчеркнул Игорь Владимирович. – И здесь стоит выделить ещё одну важную составляющую: помимо садиков появляются и современные рабочие места совершенно нового уровня, на которые с удовольствием приходят квалифицированные сотрудники.

Глава региона отметил, что за последние два года, благодаря тесной работе с министерством просвещения, нам удалось получить федеральное финансирование на строительство 5 новых общеобразовательных школ.

– Такого не было за последние 30 лет, – сказал Игорь Васильев.

Школьники из глубинки на уроках у лучших столичных педагогов

– Не раз повторял и скажу снова: мы не знаем, где родится новый Ломоносов. Поэтому качественное образование должно быть доступно всем, вне зависимости от того, где живёт ребёнок. Благодаря передвижным кванториумам, которые работают в области, доступ к качественному образованию получают и дети в отдалённых районах, – подчеркнул губернатор.

Глава региона добавил, что доказало свою эффективность и дистанционное образование. Оно не только позволяет школьникам из глубинки «побывать» на уроках у лучших кировских и столичных педагогов, но и решить некоторые моменты, возникавшие в прошлом году при всеобщем переходе на «дистанционку».

– Центр дистанционного обучения существует в Кировской области с 2009 года. Конечно, он не был рассчитан на условия пандемии. Его задача – работа с малокомплектными школами, с детьми, которые в силу разные причин не могут посещать школу, – отметил Игорь Владимирович. – Однако наличие такого центра показало в пандемию свою эффективность. Мы достаточно быстро смогли развернуть работу в условиях «удалёнки». В итоге получен опыт, который нужно поддерживать и тиражировать.

Летом в лагерях могут отдохнуть более 55 тысяч детей

Отдельно Игорь Владимирович коснулся темы летнего детского отдыха. Губернатор рассказал о прошлогоднем опыте и о планах на ближайшие месяцы.

– В 2020 году мы приняли решение начать с 1 июля детскую оздоровительную кампанию. Не ошиблись с этим решением. Были в пятёрке регионов, которые сделали первыми, – сказал, отвечая на вопросы, губернатор. – Почти 8 тысяч детей смогли отдохнуть. Мы получили бесценный опыт по организации отдыха в условиях пандемии, и сейчас более 55 тысяч детей пройдут летнюю оздоровительную кампанию. Очень важный момент – популяризация вакцинации педагогов, которые работают с детьми и которые будут работать летом с детьми. Уже более 7 тысяч сотрудников сделали прививки.

Сергей Кравцов поздравил всех педагогов и учащихся с окончанием учебного года и пожелал хорошего летнего отдыха. Руководитель Минпросвещения РФ поблагодарил главу Кировской области Игоря Васильева за продуктивную совместную работу и вручил ему Почётную грамоту Министерства просвещения РФ.

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ:

– Надеемся, что следующий учебный год нам также удастся начать в традиционном очном формате. Естественно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

– С задачей обеспечения младших школьников горячим питанием наш регион в этом учебном году справился. При этом главным для нас было, чтобы питание было качественным, полезным, здоровым.

В течение нынешнего учебного года в России:

100 новых школ были построены в рамках нацпроектов.

61 тысяча дополнительных мест была создана для школьников.

448 детских садов было открыто (в 2021 появятся 473).